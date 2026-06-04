Todas las veces que Gustavo Petro intervino en elecciones extranjeras siendo presidente

Este martes 2 de junio, el presidente Gustavo Petro protestó desde su cuenta de X por el mensaje del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el cual el líder republicano mostró su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 21 de junio, en la que enfrentará al candidato del gobierno, Iván Cepeda.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, inició el presidente en forma de protesta citando la noticia del respaldo de Trump hacia Abelardo de la Espriella.

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El mandatario continuó en su mensaje de rechazo contra el mensaje del presidente estadounidense. “Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos libertad y soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, señaló Petro en su cuenta de X.

Pero desde las redes sociales se le recordó al presidente colombiano que él no ha sido precisamente un ejemplo al respecto, ya que se le han contado varias veces en las cuales él opinó e intervino en elecciones en países de la región.

Presidente Gustavo Petro, presidente Donald Trump y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

Estados Unidos

Fue contra el mismo Trump contra quien Petro empezó a enfilar sus mensajes en plenas elecciones extranjeras. En esa ocasión ocurrida en 2022, el líder colombiano de izquierda pidió a la población colombiana en Miami que no votara por la opción republicana en las elecciones al Senado y Cámara de Representantes, sino que lo hiciera por la candidata demócrata, que terminó derrotada.

“Le pido al electorado colombiano en Miami no escoger el camino a lo Trump, votar demócrata y ganar independencia política en la Florida hace valioso el voto colombiano”, aseguró Petro en 2022, mientras él se empezaba a perfilar como próximo presidente de Colombia antes de la segunda vuelta.

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Lo curioso es que el candidato republicano al Senado en dicha elección era el ahora secretario de Estado, Marco Rubio, con quien Petro ha tenido varios enfrentamientos.

Ya siendo presidente, volvió a opinar de las elecciones de 2024 en las que se enfrentaron Donald Trump y Kamala Harris por la Casa Blanca. En ese momento, calificó a Trump de terrorista, xenófobo, racista y lo comparó incluso con Adolf Hitler. “A partir del odio que se provoca en la diferenciación humana no se puede hacer política real y justa porque eso exactamente era lo que hacía Hitler con el pueblo judío y con las posiciones políticas progresistas en Europa”, dijo en su momento.

Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

Argentina

Las más recordada fueron las elecciones en Argentina en 2023, en medio de la segunda vuelta que enfrentaba al candidato kirchnerista de izquierda Sergio Massa contra el libertario de derecha Javier Milei.

Cuando pasó la primera vuelta y Massa ganó con un estrecho margen, Petro aseguró que “Argentina derrotó la barbarie”. Antes de la segunda votación, manifestó que “Milei nos regresa a Pinochet y Videla” y que Massa abriría “caminos de esperanza”. Al confirmarse la victoria de Milei, aseguró que ganó “la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina”.

Ecuador

En 2025, el presidente Petro desconoció los resultados de las elecciones en Ecuador en las cuales Daniel Noboa derrotó a la candidata izquierdista Luisa González, con quien se le ha visto muy cercano en algunos encuentros y siendo ella la heredera política del expresidente Rafael Correa, también cercano a Petro.

“En siete provincias se decretó el estado de excepción. El ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones, y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio. No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador”, manifestó el presidente colombiano sobre lo ocurrido en el vecino país.

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Chile

El año pasado, el presidente colombiano también habló de las elecciones presidenciales en Chile con el triunfo en segunda vuelta de José Antonio Kast sobre la candidata Jeannette Jara, heredera de su aliado en la izquierda latinoamericana, Gabriel Boric.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, aseguró Petro. Tras dicho mensaje, el mismo gobierno de Boric envió una nota de protesta contra el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro volvió a desatar revuelo en sus redes sociales en medio de agudas críticas. Foto: Presidencia

Brasil

Durante las elecciones generales de Brasil en 2022, el entonces presidente electo Petro se reunió con más de cien periodistas extranjeros en un hotel en Bogotá antes de su posesión presidencial. En respuesta a Folha de São Paulo, que le preguntó sobre sus expectativas para las elecciones en Brasil, el líder de izquierda fue conciso: “Que gane Lula”.

La declaración generó incluso una reacción del gobierno de Bolsonaro. El entonces canciller brasileño, Carlos França, restó importancia a las palabras de Petro y las calificó como propias de un “discurso de candidato” más que de un jefe de Estado.

Perú

El caso más reciente se está dando en las elecciones presidenciales en Perú, cuya su segunda vuelta tendrá lugar este domingo 7 de junio entre la candidata de derecha Keiko Fujimori y el líder de izquierda Roberto Sánchez. Cuando este último se metió a la segunda vuelta en un momento, Gustavo Petro salió en su respaldo.

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“El progresismo avanza de nuevo en Perú. Ojalá la estabilidad política y la justicia social acaben esta época de la muerte que desataron en la población”, escribió en su cuenta de X el presidente colombiano en alusión a la campaña de Roberto Sánchez.