Abelardo de la Espriella alerta a Javier Milei, presidente de Argentina: “Gustavo Petro e Iván Cepeda buscan pasar por encima de la democracia”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, alertó al mandatario de Argentina, Javier Milei, sobre la posición que han asumido Gustavo Petro e Iván Cepeda en medio de la carrera por la Casa de Nariño.

La declaración del aspirante se conoció luego de que Milei lo felicitara por el triunfo que tuvo en la primera vuelta, donde sumó más de diez millones de votos: “Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.

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La interpretación del presidente de Argentina es que la cantidad de votos que sumó el Tigre, como se autodenomina De la Espriella, sería el resultado del anhelo de la libertad y el progreso del pueblo, “y una voluntad expresa de decirle ‘basta’ al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos cuatro años”.

El abogado, que se medirá en segunda vuelta con Iván Cepeda, le agradeció las palabras a Javier Milei y lo alarmó de lo que ocurre en el país: “Argentina y toda la comunidad internacional deben tener los ojos puestos en Colombia y ejercer acompañamiento, pues, por primera vez en nuestra historia, un presidente y su candidato decidieron no reconocer los resultados electorales”.

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De la Espriella le contó al mandatario del sur del continente que, ante el “fervor popular” de su proyecto político, “Gustavo Petro e Iván Cepeda buscan pasar por encima de la democracia, concretar un fraude y atornillarse al poder, como en su momento lo hizo Maduro en Venezuela”.

Él se refirió a las declaraciones que emitieron ambos políticos en la noche de la jornada electoral. Por un lado, Petro desconoció los números del preconteo y lo mismo hizo Cepeda junto a su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué; aunque el candidato presidencial dijo 12 horas después que no hay evidencia de irregularidades.