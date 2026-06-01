Abelardo de la Espriella responde a José Antonio Kast y pide vigilancia internacional en elecciones

En la noche de este lunes, 1 de junio, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella sostuvo un intercambio de mensajes con el presidente de Chile, José Antonio Kast, a través de sus canales oficiales en X. El diálogo se dio luego de conocerse los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia.

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El mandatario chileno emitió un mensaje de felicitación dirigido al aspirante del movimiento Defensores de la Patria con miras al balotaje. “Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región”, manifestó Kast.

Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los exitos en la segunda vuelta. Una Colombia más libre y segura es una buena noticia para toda la región — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) June 1, 2026

La respuesta de De la Espriella

En su respuesta de agradecimiento, De la Espriella ratificó los ejes de su propuesta programática y formuló señalamientos en contra del actual jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

El candidato aseguró que existen intenciones de alterar el desarrollo institucional de las votaciones.

“La seguridad y la libertad hacen parte de lo que proponemos para nuestro país. Nos inspira el lema ‘Por la razón o la fuerza’”, expresó De la Espriella, quien además solicitó el acompañamiento de organismos extranjeros para la siguiente fase del proceso.