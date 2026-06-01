Abelardo de la Espriella agradeció el mensaje de felicitación del presidente de Honduras tras su victoria

La región y el mundo observan con detenimiento lo que sucede en las elecciones presidenciales en Colombia, pues serían clave para la región. Esto ha generado que distintos líderes de diversos sectores se pronuncien y sigan de cerca el resultado de este 31 de mayo en las urnas.

Abelardo de la Espriella tiene el 81 % de probabilidad de ser el presidente de Colombia, según Polymarket

Uno de ellos fue el presidente de Honduras, Nasry J. Asfura, quien felicitó a Abelardo de la Espriella por ser el candidato con más votos en la contienda.

“Mis más sinceras felicitaciones, Abelardo de la Espriella, por su victoria electoral en primera vuelta. Este resultado refleja la confianza depositada por los colombianos en su liderazgo y visión de país. Éxitos en la próxima etapa del proceso electoral”, aseguró Asfura.

De la Espriella agradeció ese respaldo. “Gracias, presidente Nasry Alfura. Seguimos trabajando para hacer de Colombia una patria milagro. Para ello, requerimos el apoyo de la comunidad internacional, pues en esta nueva etapa del proceso, el presidente Petro y su candidato decidieron violar la ley, desconocer el resultado de las elecciones y utilizar el presupuesto público para intentar cambiar las cosas a su favor”, alertó.

El candidato de Defensores de la Patria pidió que “el mundo entero tenga un ojo avizor sobre Colombia”, ante lo que considera sería una “amenaza a la democracia” por los mensajes que ha enviado el presidente Gustavo Petro.

“La observación internacional es prioritaria frente a un intento de fraude de dimensiones jamás presentadas en nuestro país. Acá no se repetirá lo de Maduro y Venezuela. ¡Mi abrazo a los hondureños!”, afirmó el candidato.