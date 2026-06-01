Abelardo de la Espriella tiene el 81 % de probabilidad de ser el presidente de Colombia, según Polymarket

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien logró el paso a la segunda vuelta presidencial, sigue creciendo en Polymarket, la plataforma de predicciones más grande a nivel internacional.

Hoy, día de elecciones, Abelardo de la Espriella es el favorito para ganar, según Polymarket. Sus probabilidades llegan al 66 %

Según el más reciente reporte, el Tigre cuenta con el 81 % de probabilidades de ganar la Presidencia este 21 de junio, mientras que su competidor, Iván Cepeda, tiene el 20 %.

Polymartek 1 de junio. Foto: Suministrada API

Esa misma medición se acercó a lo que ocurrió este domingo en las urnas. Según la predicción publicada el 31 de mayo, De la Espriella tenía un 66 % de probabilidad de obtener la victoria. Tras su triunfo, esa probabilidad aumentó en 15 puntos porcentuales, mientras que Iván Cepeda registraba un 35 % de posibilidades.

Por su parte, Paloma Valencia venía descendiendo en las mediciones y registró un 1,5 % el día de las elecciones, mientras que Sergio Fajardo alcanzaba el 1 %. En ese mismo orden se reflejaron los resultados del preconteo electoral.

En las últimas horas, distintos líderes del Centro Democrático que respaldaban a la candidata han expresado su apoyo a De la Espriella. Uno de los primeros en hacerlo fue el expresidente Álvaro Uribe, líder de esa colectividad.

El abogado celebró el resultado desde Barranquilla. Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

“Hemos perdido, asumo humildemente mis responsabilidades (…). Ganó el doctor Abelardo de la Espriella, cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución y de las libertades”, dijo el exmandatario.

David Luna, quien hizo parte de la Gran Consulta por Colombia, también anunció ese respaldo. “Felicito a Abelardo de la Espriella por su victoria. Hoy comienza una nueva etapa. Quienes creemos en la libertad, la seguridad y las oportunidades debemos unirnos para derrotar a Iván Cepeda en las urnas. Por esa razón, votaré por Abelardo de la Espriella. Mi reconocimiento y gratitud a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo por su esfuerzo, altura y compromiso con Colombia”, dijo.

Tanto De la Espriella como Cepeda pronunciaron discursos tras la jornada electoral. Mientras el candidato del Pacto Histórico cuestionó los resultados, el Tigre celebró el respaldo obtenido en las urnas.

Ahora se espera que ambos candidatos participen en debates presidenciales de cara a la segunda vuelta.