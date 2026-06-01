Papá de Miguel Uribe Turbay contó promesa que le hizo Abelardo de la Espriella si llega a la Presidencia: “Yo quiero que pase eso”

El 11 de agosto del año pasado murió el senador y exprecandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, luego de haber estado luchando por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

El congresista del uribismo había sido atacado a bala el 7 de junio en el parque El Golfito, localidad de Modelia, occidente de Bogotá, en instantes que estaba en un mitin político.

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Cuando está por cumplirse un año de ese atentado, su papá, Miguel Uribe Londoño, habló en El Debate de SEMANA sobre una promesa que le hizo el candidato Abelardo de la Espriella, si llega a la Presidencia de la República.

“Respecto a las investigaciones, yo espero que lleguemos a donde tenemos que llegar. Siempre también Abelardo me ha dicho a mí que él no descansará hasta que la investigación llegue a encontrar a los autores intelectuales. Y yo quiero eso que pase. Eso es muy importante para Colombia y para el mundo, saber quién mató a Miguel y por qué lo mataron. Bueno, cuando sepamos quién fue, porque esto es un crimen de Estado", reveló Uribe Londoño.

Así mismo, el papá de Uribe Turbay también manifestó que, cuando está por cumplirse el primer aniversario de la muerte de su hijo, aún siente con mucho dolor su ausencia.

Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Mi tristeza es enorme. Todos los días está más grande, me duele más, pero por la fuerza de él me mantengo en pie. Por la fuerza de él y con la fuerza de él, estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pienso en los niños, pienso en los jóvenes, pienso en este país que está en tan mala situación y que espero que cambie, que cambie con Abelardo y con José Manuel y eso me da pues mucha fuerza. Ojalá lo logremos", dijo Uribe Londoño en El Debate.

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El papá del congresista asesinato no escatimó esfuerzos en decir que, si a su hijo no lo hubieran matado, hubiera llegado a ser presidente de la República, teniendo en cuenta la formación política que tenía.

“Miguel nos hace mucha falta. Miguel hubiera sido el presidente de Colombia. Miguel se formó, yo lo formé, yo eduqué a Miguel y lo formé para que a sus 40 años ya estuviera listo para solucionar los problemas de la gente de Colombia. Muy duro, muy duro, que esto haya podido pasar así sin más ni qué y además nos quedamos en nada; Yo soy su padre, para mí es muy difícil, sigo caminando con Dios, sigo creyendo en Dios y en la voluntad de Dios”, aseguró en excandidato presidencial, Miguel Uribe Londoño.