La polémica frase que causó desacuerdo en el arreglo de la Fiscalía con alias El Costeño, asesino de Miguel Uribe Turbay

Mucha molestia causó en la familia de Miguel Uribe Turbay el acuerdo que firmó la Fiscalía con el señalado cabecilla de la organización criminal que lo asesinó. El ente acusador fijó una pena de 26 años de cárcel para Elder José Arteaga, alias El Costeño.

“Premio a la impunidad”: familia de Miguel Uribe rechazó preacuerdo de la Fiscalía con alias el Costeño, cerebro del magnicidio

Los detalles de la negociación causaron más controversia que la cantidad de años de pena. En el documento, que conoció SEMANA, se advierten los compromisos de alias El Costeño con la negociación, como el acto de perdón público con la familia de Miguel Uribe Turbay.

Algunos puntos fueron motivo de discrepancia, principalmente la afirmación de parte de la Fiscalía de que alias El Costeño estaría, con esta negociación, demostrando un “arrepentimiento” real por las conductas que incluyeron el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

“La actitud del ciudadano, de aceptar su responsabilidad, se puede considerar colaborativa con la administración de justicia, pues permite visualizar el arrepentimiento frente al daño causado y es por ello que el ciudadano se compromete a pedir perdón de manera pública a las víctimas y a la sociedad ante el honorable juez como muestra de perdón”, señala el preacuerdo.

Un informante advierte que alias Barbas, miembro del ELN, habría acordado el crimen de Miguel Uribe Turbay con el Costeño. Foto: AFP / Suministrado a Semana

Otros puntos, en criterio de la familia de Miguel Uribe Turbay, que son discutibles tienen que ver con el monto de la pena y la propia negociación, pues el resto de los implicados, incluso condenados por el magnicidio, se comprometieron a declarar en contra de Elder José Arteaga, es decir, se tenían todos los elementos de prueba para lograr una condena en juicio.

El ente acusador insiste en que la negociación cumple con todos los estándares de legalidad, respeto y garantía por los derechos de las víctimas, la necesidad de acelerar una condena y evitar un desgaste a la justicia. Incluyeron, por supuesto, la garantía de reparación y verdad procesal en este caso.

“La Fiscalía General de la Nación cumplió a cabalidad con la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes, en atención a que de la situación fáctica expresada se puede evidenciar la existencia de un debido juicio de imputación que permite al juzgado encuadrar los hechos en las consecuencias jurídicas imputadas”, dijo la Fiscalía.

La fiscal del caso expuso la negociación ante un juez y allí mismo las víctimas pidieron un aplazamiento para argumentar con mayor detalle por qué se oponen a ese acuerdo con el principal cabecilla de la organización criminal que mató a Miguel Uribe Turbay, advierte un caso de impunidad.