¿Va al concierto de Ed Sheeran este sábado? Estas son las rutas de TransMilenio habilitadas para llegar o salir del evento

TransMilenio anunció que este sábado, 16 de mayo, tendrá una operación especial para los asistentes al concierto de Ed Sheeran. El artista británico se presentará en el escenario de Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 26 con carrera 60.

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Las puertas del Vive Claro abrieron desde las 3:30 de la tarde, pero el evento no inicia hasta las 7:00 p. m. con la presentación inicial. Según el cronograma, Sheeran aparecerá en el escenario alrededor de las 8.

El artista, conocido por éxitos mundiales como Shape of You, Perfect y Thinking Out Loud, ya se había presentado en Colombia en 2017. En esa ocasión, Sheeran cantó en el parque Simón Bolívar.

Para el concierto de hoy, la operación de TransMilenio incluyó recorridos troncales especiales con diferentes tiempos de despacho. Para llegar, habrá un total de 16 rutas troncales en la Av. El Dorado, específicamente en las estaciones Salitre - El Greco Vive Claro y CAN – British Council.

En cuanto a TransMiZonal, se habilitaron 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63. Algunas de las rutas son:

AV. 68: Z4B, 442, P500, 576, 634, 661, C101, 291, T62, H611-A611, B904-K904, B916-K916, L800-D800, C122-K122, H610-A610, F410-A410, E44, Z8, F427-A427, 12, D219-L219, C156-G156, H606-A606 y H607-D607.

Z4B, 442, P500, 576, 634, 661, C101, 291, T62, H611-A611, B904-K904, B916-K916, L800-D800, C122-K122, H610-A610, F410-A410, E44, Z8, F427-A427, 12, D219-L219, C156-G156, H606-A606 y H607-D607. CL 53: 367, K309-B309, A503-G503 y A518-G518.

367, K309-B309, A503-G503 y A518-G518. KR 60: B906-D906 y D213-A213.

B906-D906 y D213-A213. CL 63: 142, D216-H216 y 59B.

TransMilenio habilitó 16 rutas troncales y 33 servicios TransMiZonales. Foto: SDM

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los asistentes que mantengan recargada la tarjeta TuLlave para facilitar el acceso y que estén atentos a los cambios en la aplicación TransMiApp.

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Se espera una alta asistencia al concierto, por lo que es aconsejable llegar temprano. Los elementos que no están permitidos para entrar son sombrillas, sillas plegables, cámaras profesionales, vapeadores o camisetas de equipos deportivos.

El evento está disponible para mayores de 12 años que estén acompañados de un adulto responsable. La venta de entradas se realizó de forma exclusiva por la página de Ticketmaster y los interesados aún pueden adquirir las últimas boletas.