María Claudia Tarazona respondió a críticas de su suegro Miguel Uribe Londoño: viuda de Miguel Uribe Turbay habló de audio que le llegó

En las últimas horas, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, anunció que apoyará a la candidata presidencial Paloma Valencia y no a su suegro, Miguel Uribe Londoño, quien también aspira a llegar a la Casa de Nariño.

Tras lo anterior, Miguel Uribe Londoño habló este lunes 11 de mayo en El Debate de SEMANA y dijo, entre varias cosas, que Valencia y el expresidente Álvaro Uribe están “usando” a Tarazona.

“La están usando y la metieron en una cosa en la que ella no pertenece; ella no puede estar al lado de ellos dos con lo que le hicieron a Miguel, Paloma lo atacó e insultó”, dijo Miguel Uribe Londoño en parte de la entrevista en El Debate.

En tal sentido, dijo enfáticamente que le dolía el hecho de que su nuera haya decidido apoyar a Valencia, senadora del Centro Democrático.

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“Yo creo que ella no debería olvidarse de lo que le hicieron a Miguel; yo creo que la están instrumentalizando como lo han hecho con tanta gente en Colombia, con tantas familias y como están dividiendo al país", agregó en El Debate el papá del senador y precandidato asesinado en Bogotá.

A continuación, la entrevista completa de Miguel Uribe Londoño en El Debate:

Transcurrido un día, Tarazona respondió a las críticas de su suegro. Lo hizo en una entrevista con Blu Radio.

Para empezar, Tarazona dejó claro que conserva una relación cercana con su suegro: “Nos une Alejandro, pues qué es lo más importante. Alejandro es lo más cercano que Miguel papá tiene a Miguel hijo, y Alejandro tiene a Miguel papá, que es lo más cercano que tiene de su papá”.

Frente a la molestia de su suegro por ella haber anunciado que apoya a Valencia, Tarazona fue enfática en decir que el legado de su esposo asesinado no es de su papá Miguel Uribe Londoño, ni de ella, ni de su hijo, el pequeño Alejandro.

“El legado es de Colombia. Miguel tuvo una carrera pública, una vida pública, y se debió a los colombianos y su causa era Colombia. Miguel no era ese líder que buscaba ser presidente por sí mismo, o para favorecerse a sí mismo. La política para Miguel siempre fue para la gente”, resaltó Tarazona en Blu Radio.

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El audio que le llegó a Tazarona

A propósito de su decisión de apoyar a Valencia en su carrera presidencial, Tarazona reveló que le llegó un audio que deja entrever que ella no está errada en su elección.

“Me llegó un audio donde Miguel [su esposo] pide respeto por el expresidente Uribe, pide respeto por las candidatas y dice: ‘A las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una flor’. Y él fue un respetuoso de su partido, un hombre de partido, y eso es lo que yo ahora estoy haciendo. Esa realmente fue la voluntad de Miguel y está a lo largo de las páginas del libro que alcanzó a escribir”, manifestó Tarazona en el medio citado anteriormente.

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De acuerdo con Tarazona, el audio que le llegó es de su esposo, pocos días antes de ser asesinado.

“Respeto que Miguel papá quiera hablar de las banderas de su hijo, llevar las banderas de su hijo, y además tiene todo el derecho del mundo de hacerlo de aquí hasta el último minuto de su vida. Finalmente, pues el muerto lo puso él y está en todo su derecho. Eso no quiere decir que tanto yo, como otros colombianos, no podamos honrar ese legado y ese propósito tan grande que tuvo Miguel en vida”, agregó en Blu Radio.