“El presidente es el que ordena”: Petro a la fiscal Luz Adriana Camargo por no suspender órdenes de captura al Clan del Golfo

Una nueva tensión se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la fiscal Luz Adriana Camargo, choque que se trasladó por la negativa del ente acusador de suspender las órdenes de captura a varios integrantes del Clan del Golfo.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado arremetió contra la postura de Luz Adriana Camargo: “El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente. Ese es nuestro Estado social de derecho que establece la Constitución nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del Estado todo”.

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“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias Chiquito Malo, ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, manifestó el mandatario colombiano.

Y avanzó en el mensaje: “La comisión de paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fué consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.

“Solo si hay un proceso avanzado de paz, como dice la ley, el presidente puede suspender órdenes de extradición. Así que la reunión de evaluación que se hizo de la resolución de la comisión de paz, continúa hoy y se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado EGC sin extraditables, como ya lo ordené, y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado”, puntualizó Gustavo Petro.

El disgusto de Petro se dio luego de conocer que, mediante una resolución, la fiscal Luz Adriana Camargo le negó la solicitud.

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“Resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hasta las zonas de ubicación temporal que impliquen no ejecutar de manera general automática e inmediata órdenes de captura del 25 de junio de 2026, fecha de inicio de la ZUT fijada por la misma, y hasta que cuente con información suficiente verificable respecto del cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”, se desprendió dentro de uno de los apartes del documento de la Fiscalía.