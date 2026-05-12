El Giro de Italia avanza por su país natal luego de tres primeras jornadas muy intensas en Bulgaria y el primer día de descanso de la exigente competencia de tres semanas. Esta es una competencia muy querida para Colombia, considerada una de las carreras más grandes del World Tour y corredores como Nairo Quintana y Egan Bernal han logrado subir a lo más alto y escribir páginas de oro.

Espectacular mano a mano entre ecuatoriano y venezolano en el Giro de Italia: vibrante sprint que definió la etapa 4

El momento exacto en el que Egan Bernal sufrió la montaña: así le fue en la etapa 4

La carrera tuvo coyunturas importantes y lamentables en los primeros días en Bulgaria, como el doloroso retiro de Santiago Buitrago y su primer parte médico cuando más prometía con sorprender por las vías italianas. Además, el asombroso ascenso de Egan Bernal al top 3 de la clasificación general que tiene en expectativa a todo un país. Aguarda por la quinta etapa que le podría dar mejores posiciones en la general.

En lo que tiene que ver con la cuarta jornada, de 138 kilómetros, a Egan Bernal se le vio un poco incómodo y con síntomas de sufrimiento en el puerto de Cozzo Tunno, de segunda categoría. Apenas comienza la ascensión, el ciclista colombiano se descolgó del grupo, pero solamente perdió una posición en la general y ahora es cuarto.

Egan Bernal en la etapa 4. Foto: Getty Images

Ahora, el nuevo líder es el italiano Giulio Ciccone tras la llegada a Cosenza. La victoria fue para el ecuatoriano Jonathan Narváez y el segundo fue el venezolano Orluis Aular del Movistar Team tras un espectacular sprint.

La etapa 5 del Giro de Italia

El miércoles 13 de mayo la carrera sube de nivel con 204 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza. Es una etapa de media montaña pura, con llanuras, tramos sinuosos y poco terreno para el descenso.

Los puertos son la clave de este día. El recorrido incluye varios pasos exigentes, pero el punto más crítico es el muro de Potenza, situado a solo cuatro kilómetros de la meta donde Egan podría tener protagonismo.

Quinta etapa del Giro de Italia Foto: Oficial Giro de Italia

La estrategia marcará una gran diferencia. Este tipo de finales explosivos le sienta bien a la versión actual de Bernal. Al estar a solo cuatro segundos del líder Ciccone, cualquier movimiento en los kilómetros finales o un sprint reducido podrían otorgarle la Maglia Rosa o incluso la victoria de etapa con bonificación.

Fecha, hora y dónde ver la quinta etapa del Giro de Italia

Para que no se pierda el posible liderato de Egan Bernal, agende los horarios de transmisión, desde las 7:00 a. m. hora de Colombia. La transmisión oficial de televisión está a cargo de DSports, Canal RCN y Caracol TV en sus señales principales, básicas y HD.

Además, a través de aplicaciones móviles podrá disfrutar de las etapas. Puede seguir la actividad de Egan en DGO (DSports), la APP Canal RCN y Ditu (Caracol TV). Por si fuera poco, el canal de YouTube de los canales nacionales tendrá la señal de la competencia.