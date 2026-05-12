“Fue muy duro”: reconocida periodista del ‘Gol Caracol’ se sincera sobre la muerte de su bebé

La reconocida periodista deportiva de Noticias Caracol y el Gol Caracol, Marina Granziera, abrió su corazón en una reciente entrevista para hablar sobre uno de los momentos más desafiantes de su vida personal: la pérdida de un embarazo.

En un relato marcado por la resiliencia, la comunicadora brasileña radicada en Colombia detalló cómo este suceso impactó su entorno familiar y la importancia de romper el silencio que rodea al duelo gestacional.

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Marina Granziera, quien se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del periodismo deportivo en el país tras 14 años de trayectoria, recordó inicialmente el nacimiento de su primogénita, María. El parto ocurrió en mayo de 2020, en uno de los momentos más críticos de la emergencia sanitaria global por el covid-19.

“María es una bebé de pandemia. Nació cuando el mundo estaba encerrado y no sabíamos qué pronóstico había”, relató Granziera en entrevista con el programa La red. La periodista describió la experiencia como algo atípica, donde el contacto humano estuvo mediado por protocolos estrictos: “Era como si me hubiera hecho el parto un astronauta; solo veía a los médicos a través de los visores de sus cascos”. Este aislamiento se extendió a los primeros meses de vida de su hija, a quien su familia solo pudo conocer inicialmente a través de pantallas.

Tras la llegada de María, Granziera y su esposo, Iván Bonnett, decidieron buscar un segundo hijo. Sin embargo, el proceso se vio interrumpido por una pérdida espontánea alrededor de la octava semana de gestación. Para la periodista, compartir esta experiencia se convirtió en una herramienta de sanación, no solo para ella, sino para otras mujeres en situaciones similares.

“Es duro, es difícil. Yo siempre hablé del tema porque necesitaba desahogarlo”, confesó la presentadora. De acuerdo con su testimonio, al verbalizar su situación descubrió que muchas personas atraviesan experiencias idénticas en silencio. “Es tanto más fácil cuando uno lo comparte porque uno no se siente tan solo. Es más común de lo que se imaginan”, añadió, enviando un mensaje de solidaridad a quienes enfrentan este duelo.

Marina también abordó el componente emocional y psicológico que suele acompañar a las pérdidas tempranas, mencionando el sentimiento de responsabilidad que muchas madres experimentan: “Siempre hay culpa y uno piensa en lo que pudo haber evitado”.

A pesar de la dificultad, la pareja decidió darse una nueva oportunidad tras el Mundial de Catar. Así llegó Sofía, su segunda hija. Granziera admitió que los primeros meses de este nuevo embarazo estuvieron marcados por la ansiedad natural que deja una pérdida previa. “Al comienzo de ese embarazo, todo el tiempo iba al baño pensando si todo estaba bien. Cada cita médica era un alivio”, explicó.

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La presentadora confirmó que, debido a la cercanía entre sus procesos de gestación, debió someterse a una segunda cesárea para minimizar riesgos de salud. No obstante, enfatizó que, a pesar del miedo inicial, “el corazón logra sanarse”.

Marina Granziera continúa siendo una pieza clave en las transmisiones de la Selección Colombia y eventos internacionales bajo la dirección de Javier Hernández Bonnet. Ante la pregunta de cómo logra equilibrar su rol como madre de dos niñas con las exigencias de cubrir eventos de talla mundial, la periodista fue clara en la importancia de la red de apoyo.

“Creo en la organización y en tener gente que apoye. No tengo miedo de pedir ayuda”, afirmó. Para Granziera, su profesión es una pasión que requiere planificación, especialmente de cara a los ciclos mundialistas que definen la agenda de los periodistas deportivos.