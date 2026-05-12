Kathy Sáenz es una de las actrices y exreinas de belleza más recordadas de la farándula colombiana. Aunque desde hace varios años se alejó de la televisión, continúa recibiendo constantes muestras de cariño y admiración en redes sociales gracias a su carisma, autenticidad y trayectoria artística.

A través de estas plataformas, la actriz suele compartir detalles de sus proyectos personales y empresariales, además de algunos momentos de su vida familiar. Precisamente, recientemente llamó la atención de sus seguidores al publicar un emotivo mensaje dedicado a su hija mayor, quien celebró sus 21 años.

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La joven, llamada Shenoa, es fruto de relación que tuvo la actriz con el empresario Sammy Bessudo y, hasta donde se conoce, actualmente vive en el extranjero.

“Mi mujer divina. La luz de mi vida. La chispa que transforma todo en magia. Feliz día de tu nacimiento. Te Amo", fueron las tiernas palabras que Kathy Sáenz le dedicó a su hija mayor por medio de su cuenta de Instagram.

Junto al texto, la actriz compartió dos fotografías con las que dejó en evidencia cuánto ha crecido Shenoa en los últimos años. Las imágenes causaron gran asombro entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar y comentar el gran parecido entre ambas.

“Son idénticas, que Dios las bendiga”; “Feliz cumpleaños a esa preciosa, tiene tu mismo rostro angelical”; “Lo que se hereda no se hurta”, escribieron algunos usuarios.

Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la del actor Sebastián Martínez, esposo de Kathy Sáenz, con quien mantiene una sólida relación desde hace más de dos décadas.

A pesar de las críticas y los comentarios que surgieron al inicio de su historia de amor, la pareja ha logrado construir un hogar estable, fortalecer su vínculo con el paso de los años y convertirse en una de las relaciones más admiradas y comentadas en redes sociales por la unión y complicidad que reflejan.

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Esa cercanía familiar se ve reflejada en la relación que Sebastián Martínez ha construido con las hijas de Kathy Sáenz, Shenoa y Alana. El actor empezó a compartir con ellas desde que eran muy pequeñas, logrando formar un vínculo lleno de cariño.

“Mi reno René”, escribió Martínez, usando el apodo afectuoso con el que suele llamar a su hijastra

Vale mencionar que, además de Shenoa y Alana, Sáenz tuvo un tercer hijo llamado Amador, fruto de su relación con Sebastián, que desde el primer momento se mostró emocionado al convertirse en padre.