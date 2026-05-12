“No buscamos reemplazo”: mánager de Yeison Jiménez frenó en seco al corista del artista tras sus quejas

Tras el fallecimiento del intérprete de música popular Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026, la agrupación que lo acompañó durante su carrera, La Banda del Aventurero, se encuentra en el centro de una transición interna que ha generado debate público. El anuncio de un formato tipo reality para seleccionar a un nuevo integrante ha provocado posturas encontradas entre el equipo administrativo y los músicos que formaron parte del círculo de confianza del artista.

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La controversia escaló luego de que Miguel Huertas, corista de la agrupación, manifestara en una entrevista para el medio La Kalle su desacuerdo con la iniciativa. Huertas señaló una presunta falta de comunicación interna y expresó su preocupación ante la posibilidad de que el concurso sea interpretado por el público como un intento de “reemplazar” la figura del “Aventurero”.

Ante el impacto de estas declaraciones, el mánager de la agrupación, Rafael Muñoz, utilizó sus canales oficiales en redes sociales para aclarar los objetivos de la empresa. En un video publicado este lunes 11 de mayo, Muñoz fue enfático en señalar que el legado de Yeison Jiménez no está en discusión y que el proceso de selección no pretende encontrar un imitador.

“No estamos buscando un reemplazo, quiero que sepan que para nosotros Yeison es irremplazable, no estamos buscando un émulo o algo parecido”, afirmó el representante.

Según explicó Muñoz, la intención estratégica es dar continuidad al proyecto musical de la banda, permitiendo que las canciones que consolidaron la carrera de Jiménez sigan sonando en vivo, pero bajo una nueva identidad vocal que posea “personalidad propia”. Para la administración, se trata de preservar un patrimonio musical que cuenta con una amplia base de seguidores en el género regional.

Uno de los puntos más reveladores de la aclaración de Muñoz se centró en las razones por las cuales no se optó por dar el liderazgo de la banda a los integrantes actuales, como sugería Huertas. El mánager reveló que existen limitaciones legales y contractuales que han dificultado el desarrollo del proyecto con el equipo actual.

“Este integrante se encuentra firmado por un sello de Estados Unidos, lo que limita el desarrollo del proyecto. Como empresa le brindamos un apoyo para intentar resolver su situación, pero no ha sido posible”, detalló Muñoz, refiriéndose a las complicaciones jurídicas que impiden que los actuales músicos asuman ciertos roles protagónicos sin entrar en conflicto con compromisos previos con terceros.

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Por su parte, la perspectiva de los músicos, representada por Miguel Huertas, refleja un componente emocional y de lealtad. El corista describió a la banda como una “familia ya formada” y cuestionó la validez ética de introducir a un nuevo líder mediante un casting televisado o digital. Huertas manifestó que, para muchos integrantes, la idea del reality fue recibida con sorpresa y desmotivación, al punto de cuestionar su permanencia bajo una nueva voz.

A pesar de estas tensiones, la administración de La Banda del Aventurero mantiene firme la convocatoria, asegurando que el objetivo final es honrar la memoria de Yeison Jiménez, permitiendo que sus éxitos sigan vigentes en los escenarios.