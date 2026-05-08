La dedicatoria de la hija mayor de Yeison Jiménez que conmovió a muchos: “Ser padre no siempre es biología, es presencia”

A lo largo de su trayectoria musical, Yeison Jiménez siempre destacó lo valioso que era para él la unión familiar. Sus tres hijos y su esposa, Sonia Restrepo, ocupaban un espacio muy importante en su vida.

De hecho, el cantante siempre reconoció a Camila Jiménez, la hija mayor de Sonia, como si fuera su propia hija, aun cuando no existía un vínculo biológico entre ellos. Este gesto de amor y cercanía fue aceptado y respetado por su madre, Luz Galeano, y demás familiares.

“Doble moral”: así respondió Jenny López tras críticas por regalo de aniversario que le dio a Jhonny Rivera

Por eso, en el marco del lanzamiento de una nueva colección de gorras en nombre del artista, la joven se pronunció por primera vez, agradeciendo el importante papel que él desempeñó como figura paterna en su vida.

“No todos los lazos nacen de la sangre; algunos nacen del alma, porque ser padre no siempre es biología, es presencia, es entrega, es amor incondicional y hay amores tan reales que no necesitan explicación, solo corazón”, se escucha decir a Camila en el video promocional de estas prendas.

En diferentes entrevistas, Yeison Jiménez demostró todo lo que Camila menciona en el clip; un vínculo tan fuerte que, aun con su ausencia, se mantiene vivo y que se convirtió en parte esencial de la vida de ambos.

De hecho, poco después del fallecimiento del artista, su madre reveló en diálogo con los presentadores del programa matutino ‘Día a día’ que Camila se convirtió en uno de sus mayores apoyos emocionales en medio del dolor por la pérdida.

Asimismo, señaló que tanto Sonia como el resto de sus familiares han permanecido unidos, brindándose fortaleza y acompañamiento mutuo para afrontar el difícil proceso de duelo.

Esa unión familiar de la que habla Galeano se ve reflejada justamente en ese video, donde Camila habla de su padre Yeison Jiménez, mientras aparece acompañada de su madre y el caballo que solía montar el artista con frecuencia.

Por su parte, Sonia Restrepo aseguró que el legado del intérprete de música popular se ve reflejado, especialmente, en su familia, que describió como su mejor obra.

“No era capaz de bajar a la calle”: Carlos Vives confesó el drama que vivió en sus primeros días llegando a Bogotá

“El amor no es solo sentir, es decidir todos los días quedarse, cuidar y construir”, comentó la mujer en la grabación.

Sus palabras dieron paso a una conmovedora escena en la que apareció junto a su hija y otros familiares del artista, quienes también aprovecharon el momento para agradecer y destacar la profunda huella que él dejó tanto en su familia como en la industria musical.