Como invitado especial en el reconocido programa estadounidense The Jennifer Hudson Show, el cantante paisa Maluma compartió varios aspectos de su vida personal y profesional. Entre anécdotas y recuerdos, también mencionó a Yeison Jiménez, de quien reveló detalles sobre la colaboración musical que prepararon juntos poco antes de su muerte.

Durante la entrevista, el intérprete de éxitos como ‘Sobrio’ y ‘Hawái’ relató el proceso creativo de la canción titulada ‘Con el corazón’, que grabó junto a Jiménez y que fue lanzado oficialmente un mes después del accidente aéreo que le costó la vida al cantante y a otros miembros de su equipo.

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En primer lugar, Maluma expresó nuevamente su tristeza por el inesperado fallecimiento del cantante de música popular. Además, contó que fue el 10 de diciembre de 2025, un mes antes de su fallecimiento, cuando se reunieron para grabar este tema que inicialmente planeaban lanzar meses después de la fecha en que finalmente salió a la luz.

Sin embargo, tras lo ocurrido, su colaboración musical terminó convirtiéndose en un homenaje póstumo a su colega y amigo, recordando uno de los momentos más felices de su carrera, según han señalado sus familiares.

“La canción se llama ‘Con el corazón’, es muy triste. Grabamos la canción el 10 de diciembre y Yeison murió un mes después... Fue loco, porque teníamos una conexión, teníamos una amistad muy linda, era demasiado amable conmigo”, comentó Maluma.

@jenniferhudsonshow @maluma’s dream collab with @yeison_jimenez1, “Con el corazón”, is a powerful tribute to his late friend and a reminder to live in the present. ♬ original sound - Jennifer Hudson Show - Jennifer Hudson Show

Por otra parte, aseguró que tenían grandes planes para la promoción del tema. No obstante, todo cambió tras su fallecimiento luego de recibir la llamada de su familia y conocer su deseo de lanzarlo lo antes posible, reconociendo el importante valor de este proyecto para Yeison Jiménez.

“Teníamos grandes planes con la canción; queríamos lanzar la canción mucho después, pero después de lo que pasó, su familia me llamó y me dijeron que era su sueño lanzar la canción lo más pronto posible y pues, eso fue lo que hicimos”, precisó.

Al hablar de su colega y la amistad genuina que construyeron durante su colaboración, Maluma también señaló que lo ocurrido con Yeison Jiménez lo llevó a reflexionar y le dejó importantes enseñanzas.

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“La única cosa que puedo decir es que tenemos que vivir en el presente. Nadie sabe lo que va a pasar y él me dio una gran lección”, añadió.

Actualmente, la canción ‘Con el corazón’ acumula más de cinco millones de visualizaciones en YouTube, y su videoclip desde el primer momento se robó todas las miradas debido a que muestra imágenes inéditas del encuentro entre Yeison Jiménez y Maluma el día de la grabación.