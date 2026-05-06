Video l Reviven icónico momento de Amparo Grisales en el Mundial de Francia en 1998, en una faceta que pocos recuerdan

Amparo Grisales es una de las figuras públicas más destacadas de la farándula colombiana, no solo por su trayectoria como actriz y su papel como jurado en el reality ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, sino también por su carácter directo e irreverente, que en repetidas ocasiones la ha puesto en el centro de atención.

A lo largo de su trayectoria, aunque muchos no lo recuerdan, también ha incursionado en otras facetas que dejaron huella, como la música e incluso el periodismo durante la Copa del Mundo hace 28 años atrás.

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En redes sociales, el periodista Iván Mejía recordó este momento icónico en el que Amparo Grisales participó como reportera deportiva durante el Mundial de Francia 1998.

La publicación muestra a la actriz en una faceta que pocos recuerdan, pero que es elogiada por su versatilidad y presencia en escenarios clave, en esta ocasión vinculados al ámbito deportivo y a una cobertura internacional.

En el video, Grisales aparece realizando entrevistas en zona mixta, incluyendo un diálogo con Léider ‘Calimeño’ Preciado, integrante de la selección Colombia en ese torneo.

En el registro se escucha: “Leider, hoy fuiste nuestro héroe, ¿qué se siente estar en la banca, entrar en el segundo tiempo, meter ese golazo y darnos esa felicidad tan grande a todos los colombianos?”, a lo que el futbolista respondió sobre la confianza del cuerpo técnico.

En ese entonces, de acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo, la transmisión estaba liderada por Mejía como comentarista y por Luis Alfredo Hernández como narrador principal, en OTI Colombia, un grupo que contaba con los derechos de grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo.

De hecho, fue justo cuando la televisión nacional atravesaba una etapa de transición entre el modelo mixto de programadoras y el nacimiento de los canales privados, siendo Canal 1 y Canal A los que le apostaron a rostros reconocidos para fortalecer sus transmisiones, integrando a figuras del entretenimiento como Amparo.

Con su presencia en este importante evento, el propósito era ofrecer un enfoque más fresco y cercano, con contenidos previos a los partidos y segmentos que acercaran al público a la experiencia del certamen deportivo.

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Aunque la incursión de Amparo Grisales en el periodismo deportivo no estuvo libre de críticas, hay quienes destacan su participación y su extensa trayectoria, marcada por distintas facetas que reflejan su disposición a asumir siempre nuevos retos.

“Historia patria. En Montpellier con Amparitos y Luis Alfredo Hernández, el relator”, escribió en la descripción del post el periodista.