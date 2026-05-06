Conmovedor gesto de Dayana Jaimes con su hija al tratar de buscar el olor de su padre, Martín Elías, estremeció corazones en redes

Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante vallenato Martín Elías, volvió a tocar el corazón de sus seguidores tras compartir un momento íntimo y profundamente emotivo en sus historias de Instagram junto a su hija, Paula Elena Díaz Jaimes.

En sus publicaciones, se ve a la menor intentando encontrar el olor de su padre en unos accesorios que, según le contó su madre, le pertenecieron al artista.

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La escena, como era de esperarse, generó gran nostalgia entre los internautas, pues de alguna forma representó esos recuerdos que muchos intentan mantener vivos para sentir cerca a un ser querido.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó después de eso, cuando Dayana Jaimes decidió sacar a la luz un secreto que guardada desde que falleció el artista, justamente para buscar consuelo cuando enfrentaba ese momento de duelo y ahora, para acompañar a su hija en el proceso.

“Esta camisa me acompañó durante muchos meses, me aferraba a ella todas las noches, nunca quise lavarla porque todavía conservaba su perfume”, escribió la viuda de Martín Elías al compartir el recuerdo.

Dayana Jaimes y su hija Paula recordando a Martín Elías Foto: Instagram @dayanajaimes55

El mensaje estuvo acompañado por una imagen del cantante en la que aparece vistiendo esa misma prenda mientras sostiene en sus brazos a su hija.

Posteriormente, Jaimes agregó: “Hoy le toca a ella, y recordé que aún la guardaba, así que se la puse para que durmiera con ella”.

En la imagen, la mujer mostró a la menor descansando en su cama, arropada no solo por la prenda, sino por el recuerdo de su padre, en una escena que estremeció el corazón de sus seguidores.

Por último, Dayana Jaimes reconoció que son cosas muy íntimas que vive con su hija en su hogar, pero que comparte en sus redes porque siente que probablemente pueden ayudarle a alguien más que también esté atravesando por un proceso de duelo.

“A veces, los pequeños detalles también abrazan el alma”, concluyó.

Este conmovedor gesto de Jaimes con su hija hizo que muchos recordaran el mensaje que en su momento le envió a Sonia Restrepo, poco tiempo después del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien también dejó a tres hijos.

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“Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, QEPD. Junto a él logró cumplir muchos sueños, y sé que ese dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda, más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento”, anotó.

Además, le aconsejó reconstruir su vida por su bienestar personal y el de sus tres hijos. “Sé que todo lo que hoy está viviendo pasará; volverá a soñar y volverá a reír. Siempre vivirá orgullosa de esa huella que él dejó aquí en la tierra”.