El duro mensaje de la viuda de Martín Elías tras 9 años de su muerte: “Nos faltó tiempo”

Tras un total de 9 años del fallecimiento de Martín Elías, uno de los artistas de música vallenata más importantes en la historia de Colombia, Dayana Jaimes, quien fue su esposa y madre de su pequeña hija, se pronunció por medio de sus redes sociales y envió un significativo mensaje.
Con una fotografía especial recordó la fecha en la que el artista perdió la vida en medio de un accidente automovilístico y reveló el gran amor que le tiene hasta el día de hoy.
“Nos faltó tiempo, pero nos sobró el amor. Gracias, oso de mi vida”, escribió a través de sus historias.
Además, compartió una imagen en compañía de su hija, en la que manifestó la importancia que tuvo Martín Elías en sus vidas y cómo las marcó de forma positiva para continuar con sus procesos.
“Hoy, 9 años después, aquí estamos. Ella y yo, recordándote con amor, con gratitud, leyendo cada mensaje y encontrando formas de mantenerte vivo entre nosotros. Sigue descansando con el Señor. Gracias por habernos hecho tan felices”.
Por otro lado, republicó una publicación de la disquera del reconocido cantante en la que se recordó la canción 10 razones para amarte, la cual fue compuesta para ella y es considerada como uno de los mayores éxitos del cantante.
Otros temas como Terremoto, Ya tengo quien me quiera, Ábrete, Tu loco, Échate pa’ allá, y El complemeto de mi vida no pasaron desapercibidos e hicieron parte del homenaje.
Finalmente, se sinceró con respecto al proceso de duelo que ha tenido que enfrentar con el paso del tiempo y cómo ha crecido personalmente por medio de las enseñanzas que le ha dejado la partida de su pareja.
“No quería dejar pasar este día sin agradecerles a todos y a todas, a los que han estado muy pendientes y me han enviado mensajitos, a todos esos que se han acordado de esta fecha en la que es inevitable no sentir un poco de nostalgia. Han pasado nueve años y para mí ese dolor se ha ido convirtiendo como en un agradecimiento; yo le agradezco mucho a Martín. Yo me siento la mujer más orgullosa y satisfecha de lo que Martín hizo acá en la tierra, de lo que fue conmigo, de lo que yo fui con él; ese es mi mayor orgullo, lo tengo que decir”, manifestó.