El duro mensaje de la viuda de Martín Elías tras 9 años de su muerte: “Nos faltó tiempo”

Tras un total de 9 años del fallecimiento de Martín Elías, uno de los artistas de música vallenata más importantes en la historia de Colombia, Dayana Jaimes, quien fue su esposa y madre de su pequeña hija, se pronunció por medio de sus redes sociales y envió un significativo mensaje.

Con una fotografía especial recordó la fecha en la que el artista perdió la vida en medio de un accidente automovilístico y reveló el gran amor que le tiene hasta el día de hoy.

“Nos faltó tiempo, pero nos sobró el amor. Gracias, oso de mi vida”, escribió a través de sus historias.

Mensaje de Dayana Jaimes tras 9 años de la muerte de Martín Elías. Foto: Instagram @dayanajaimes55

Además, compartió una imagen en compañía de su hija, en la que manifestó la importancia que tuvo Martín Elías en sus vidas y cómo las marcó de forma positiva para continuar con sus procesos.

“Hoy, 9 años después, aquí estamos. Ella y yo, recordándote con amor, con gratitud, leyendo cada mensaje y encontrando formas de mantenerte vivo entre nosotros. Sigue descansando con el Señor. Gracias por habernos hecho tan felices”.

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Dayana Jaimes compartió recuerdo tras 14 años de la muerte de Martín Elías. Foto: Instagram @dayanajaimes55

Por otro lado, republicó una publicación de la disquera del reconocido cantante en la que se recordó la canción 10 razones para amarte, la cual fue compuesta para ella y es considerada como uno de los mayores éxitos del cantante.

Otros temas como Terremoto, Ya tengo quien me quiera, Ábrete, Tu loco, Échate pa’ allá, y El complemeto de mi vida no pasaron desapercibidos e hicieron parte del homenaje.

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Finalmente, se sinceró con respecto al proceso de duelo que ha tenido que enfrentar con el paso del tiempo y cómo ha crecido personalmente por medio de las enseñanzas que le ha dejado la partida de su pareja.

“No quería dejar pasar este día sin agradecerles a todos y a todas, a los que han estado muy pendientes y me han enviado mensajitos, a todos esos que se han acordado de esta fecha en la que es inevitable no sentir un poco de nostalgia. Han pasado nueve años y para mí ese dolor se ha ido convirtiendo como en un agradecimiento; yo le agradezco mucho a Martín. Yo me siento la mujer más orgullosa y satisfecha de lo que Martín hizo acá en la tierra, de lo que fue conmigo, de lo que yo fui con él; ese es mi mayor orgullo, lo tengo que decir”, manifestó.