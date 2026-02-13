“Voy a conquistarte”: la inesperada declaración de amor de Martín Elías Jr. a Yaya Muñoz

En medio de una etapa de cambios personales, la presentadora y creadora de contenido Yaya Muñoz protagonizó un momento que se ha vuelto viral en las últimas horas. Durante un evento público en Barranquilla, el joven cantante Martín Elías Jr., hijo del fallecido referente del vallenato Martín Elías, le dedicó una declaración de interés romántico que ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales.

Una dedicatoria con carga simbólica

El encuentro, que tuvo lugar durante una entrevista para el programa Dímelo King, escaló en intensidad cuando Martín Elías Jr. decidió interpretar a capela el tema “10 razones para amarte”. La elección de la canción no fue casual; se trata de una de las composiciones más emblemáticas de su padre, quien en su momento la dedicó a su esposa, Dayana Jaimes.

Según se observa en los videos difundidos en redes, compartidos por los asistentes, el joven artista finalizó su intervención con una frase directa hacia Muñoz: “Todavía no, pero voy a conquistarte”. Ante el gesto, la presentadora mantuvo una postura cordial, respondiendo con una sonrisa y un agradecimiento, sin confirmar ni descartar un interés recíproco en ese instante.

El eco en las redes sociales: legado y diferencia de edad

El video, que ya supera las 27.000 interacciones, ha suscitado un debate entre los seguidores de ambos. Por un lado, una parte de la audiencia destaca el sorprendente parecido físico y vocal del joven con su progenitor. Comentarios como “Canta igualito al papá” y “Es idéntico” se replican en redes.

Por otro lado, la diferencia de edad entre el artista y la presentadora ha sido objeto de análisis por parte de los internautas. Mientras algunos celebran la espontaneidad del joven, otros se muestran cautos respecto a la viabilidad de un vínculo sentimental en el ojo público.

El presente sentimental de Yaya Muñoz

Este episodio ocurre en un contexto de exposición mediática para Muñoz, quien recientemente confirmó el fin de su relación con José Rodríguez. Ambos iniciaron su vínculo durante la segunda temporada del programa de telerrealidad La casa de los famosos Colombia, una historia que fue seguida de cerca por millones de televidentes.

En declaraciones recientes, Muñoz explicó que, aunque intentaron mantener la relación fuera del set de grabación, las diferencias personales se hicieron evidentes. “Lo intentamos, fue algo muy bonito, pero creo que hay que conocerse más al salir de un reality”, afirmó la influenciadora en una entrevista citada por diversos medios nacionales.

La versión de José Rodríguez

Por su parte, José Rodríguez también ha roto el silencio sobre la ruptura. En una entrevista para el programa Buen Día Colombia, el deportista aseguró que fue él quien tomó la decisión de finalizar el noviazgo.

“Yaya y yo sabemos muy bien por qué terminé la relación. No quiero ponerme a hablar mal de ella; al final, es una mujer y a mí me crió una mujer”, expresó Rodríguez, manteniendo una postura de reserva para evitar, según él, alimentar el “morbo” del ambiente. Asimismo, el exconcursante desmintió los rumores sobre un nuevo romance formal, aclarando que se encuentra en una etapa de búsqueda de paz personal.

El gesto de Martín Elías Jr. abre ahora un nuevo capítulo en la vida pública de Yaya Muñoz, quien continúa siendo una de las figuras más comentadas del ecosistema digital en Colombia.