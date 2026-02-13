La reconocida creadora de contenido venezolana Isabella Ladera ha puesto fin a meses de especulaciones al confirmar que se encuentra a la espera de su segundo hijo. En una revelación exclusiva para la revista ¡HOLA!, la modelo radicada en Miami compartió los detalles de esta nueva etapa personal, la cual vive junto a su actual pareja, el modelo y deportista peruano Hugo García.

Lina Tejeiro y Ryan Castro: el intercambio en redes que encendió las especulaciones entre sus seguidores

Este anuncio marca un punto de giro en la narrativa pública de Ladera, quien durante el último año ocupó los titulares de la prensa de entretenimiento en América Latina, no solo por su faceta como empresaria e influencer, sino por su mediática y compleja relación con el cantante colombiano Beéle.

Isabella Ladera confirma embarazo Foto: Fotos: tomadas del instagram de Isabella Ladera

Un secreto guardado bajo la privacidad familiar

Según las declaraciones dadas por la influencer, el embarazo ha sido un proceso que decidió manejar con estricta reserva durante los primeros meses. “Cuidando mucho su privacidad y asumiendo el rol de una mamá protectora”, cita el medio internacional sobre la postura de Ladera.

A pesar de la visibilidad que ambos tienen en redes sociales, donde Ladera supera los seis millones de seguidores, la pareja ha optado por la cautela. Hasta el momento, han manifestado que no conocen el sexo del bebé ni han definido un nombre final. La decisión de la pareja ha sido esperar a un nombre que sea “unisex” o que se adapte a cualquier posibilidad, manteniendo la expectativa entre su comunidad digital.

Hugo García: De los ‘realities’ a la paternidad

Para Hugo García, figura prominente de la televisión y el modelaje en Perú, este será su primer hijo. Los rumores sobre el vínculo entre el deportista y la venezolana comenzaron a circular a finales del año pasado, aunque la confirmación de su noviazgo se dio tiempo después.

Medios de comunicación en Perú ya habían adelantado la noticia del embarazo semanas atrás, sugiriendo que las familias de ambos estaban al tanto de la situación. No obstante, la pareja eligió una locación en Key Largo, Florida, para realizar las postales oficiales y darle la bienvenida al nuevo integrante, que convertirá a Mía Antonella, hija mayor de Isabella, en hermana mayor.

El cierre de un capítulo polémico con Beéle

“Sentí que no le importaba a nadie”: la experiencia cercana a la muerte que alejó a Alberto Linero del sacerdocio y lo llevó al matrimonio

La trayectoria de Isabella Ladera en este último año estuvo marcada por la controversia tras su ruptura con el barranquillero Beéle en 2024. La relación fue objeto de críticas constantes, debido a señalamientos que la vinculaban como la presunta causante de la separación entre el cantante y su exesposa, Cara, con quien tiene dos hijos.

A este panorama se sumó un incidente de la filtración de un video íntimo. En su momento, Ladera denunció que este hecho afectó profundamente su estabilidad emocional y sugirió que su expareja podría haber tenido responsabilidad, al ser presuntamente el único con acceso a dicho material. Ladera luego del show mediático que se generó dio por terminada su relación y buscó seguir adelante y continuar con su vida subrayando que este nuevo embarazo representa, para ella, una etapa de “plenitud y resiliencia”.

Más allá de la maternidad, Isabella Ladera continúa consolidando su carrera como imagen de diversas marcas y empresaria. La venezolana supo aprovechar la polémica convirtiéndola en una narrativa de redención enfocada en la familia.