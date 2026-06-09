Hijo de Juan Roberto Vargas y presentador del Gol Caracol anunció que será padre por primera vez

El periodista deportivo Juan Camilo Vargas, reconocido por su trayectoria en Noticias Caracol e hijo del director del informativo, Juan Roberto Vargas, anunció que será padre. Confirmó la noticia junto a su pareja, la también comunicadora social y periodista Juanita Valencia Taubert.

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A través de una publicación compartida en sus cuentas oficiales de Instagram, la pareja de comunicadores sociales hizo pública la espera. El anuncio estuvo acompañado por una serie de fotografías que registran esta nueva etapa, incluyendo imágenes de la prueba de embarazo, ecografías recientes y retratos de ambos compartiendo el momento.

De acuerdo con los datos, el nacimiento del bebé está proyectado para diciembre de 2026 y no se sabe cuál es su sexo.

El entorno familiar cercano ha recibido la noticia con discreción. La artista emergente Ela Taubert, familiar de Juanita Valencia Taubert, se mostró bastante emocionada por la noticia.

Juan Camilo Vargas, de 25 años, hace carrera en el periodismo deportivo en Colombia.

En declaraciones concedidas previamente a la Revista Vea, Vargas explicó que su ingreso a los medios de comunicación principales no estuvo ligado al nombre de su padre. Desde los 17 años, el comunicador impulsó sus propios espacios de debate futbolístico en redes sociales, especialmente en X.

Esta constancia le permitió captar la atención del canal especializado Win Sports, con el que firmó su primer contrato laboral siendo aún menor de edad y sin que se conociera su parentesco con el director de Noticias Caracol.

“Fui creando una marca en redes sociales, sobre todo en Twitter, y subía contenido. A la gente le gustaba y lo fui tomando como un tema más serio”, detalló Juan Camilo Vargas en la citada entrevista.

Posteriormente, el periodista se incorporó al equipo de Caracol Televisión, donde ha tenido una participación activa en coberturas de alta relevancia internacional, como el despliegue especial del Gol Caracol durante la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. Recientemente, Vargas debutó en los micrófonos de Blu Radio, donde ejerce como comentarista en las transmisiones de la liga del fútbol profesional colombiano.

La evolución profesional del joven ha sido objeto de comentarios de su padre, Juan Roberto Vargas, quien cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el ejercicio periodístico del país. En diálogo con medios de comunicación, el director de Noticias Caracol ha enfatizado la disciplina y el rigor con el que su hijo ha asumido la profesión, desmarcando su crecimiento de cualquier tipo de beneficio por influencia familiar.

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“Este hombre se levantaba sábados, domingos y festivos a las cuatro de la mañana porque su programa arrancaba a las siete… Eso da muestra del talante y de que alguien hace lo que quiere. Esto es un trabajo de años, de persistencia, de constancia, de humildad, de paciencia y de hacerlo con amor”, manifestó Juan Roberto Vargas a la Revista Vea, validando la vocación de su hijo antes de que se conociera la noticia de su futura paternidad.