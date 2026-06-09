Golazo de Marcela Restrepo en la Liga de Naciones digno de Premio Puskás contra Paraguay: Video del remate

La jugadora Marcela Restrepo marcó un golazo en el partido válido por la novena fecha de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. El equipo colombiano define el título de esta competición inédita en Sudamérica, luego de clasificar al Mundial Femenino de Brasil 2027 en la jornada anterior.

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Ante Paraguay, la Selección Colombia juega lo que sería su primer título en este torneo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, que hasta ahora cumple su primera edición en la Conmebol. Sobre el minuto 44, Marcela Restrepo captó un rebote y soltó un poderoso remate para un golazo que podría ser considerado digno de Premio Puskás, que significaba el 2-2 apenas en la primera parte.

El golazo de Restrepo es un apartado aparte si se tiene en cuenta lo durísimo que ha sido el juego en Asunción para la Selección Colombia. El equipo femenino colombiano se encontró con una ‘Albirroja’ decidida a atacar e interrumpir el avance de la ‘Tricolor’, pues las paraguayas se juegan la vida y sus últimas opciones de ir al Mundial de la categoría.

Marcela Restrepo remató de media distancia para el empate parcial de Colombia.

Finaliza la primera mitad de un partidazo que tuvo cinco goles 😱 🇨🇴.

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Si Paraguay alcanza el triunfo, estará clasificada al Mundial, siempre y cuando Ecuador o Venezuela no ganen. Con que una de ellas caiga, las paraguayas irán al repechaje para el Mundial, que se jugará a mediados del año 2027. Tres goles en la primera parte ante Colombia, las tiene totalmente ilusionadas con la repesca.

Y es que al término del primer tiempo, el partido iba 3-2 con triunfo parcial de Paraguay, que comenzó ganando, pero no dejó que Colombia sintiera los parciales 1-1 y 2-2, pues al minuto de las anotaciones de Ana María Guzmán y Marcela Restrepo, las paraguayas cobraron y mantuvieron la ventaja.

Colombia, Linda Caicedo y el título

Cabe recordar que el tiquete para el Mundial ya está completamente asegurado, lo que permitía arriesgar un poco más por la ilusión del título. El problema es que Paraguay también juega por lo suyo y ha complicado el sueño dorado. Sobre el minuto 60, Linda Caicedo apagó el incendio y dio el 3-3 parcial con gran remate.

Un partidazo que deja ver los avances de Colombia en la categoría. Hace un año estuvo a pocos segundos de ganar la Copa América Femenina ante Brasil y ahora siguen en la pelea por la victoria ante Paraguay que le colocaría en los libros de historia. La Tricolor pelea por el trofeo con Argentina, que también se ha complicado con Ecuador.