⁠Silvestre Dangond confesó que le dijeron que moriría el mismo día que Martín Elías: “Psicológicamente me afectó”

Colombia se caracteriza por tener una gran variedad de representantes musicales en los diversos géneros más reconocidos, entre los que están el reguetón, la música popular y el vallenato.

Uno de los representantes más famosos de este último es Silvestre Dangond, oriundo de Urumita e intérprete de canciones como Las locuras mías, Niégame tres veces, Cómo lo hizo, Que no se enteren, Ya no me duele más, Cásate conmigo, Loco paranoico, entre otras.

Más allá de su trayectoria artística, la vida de Silvestre Dangond llama la atención de sus seguidores por el ámbito personal y lo que pasa en él día a día.

Silvestre Dangond habló de lo que una vidente dijo de él.

Le dijeron a Silvestre Dangond la fecha en la que iba a morir

Recientemente, se viralizó un video del cantante en el que subido en un escenario apunto de cantar la canción Si yo supiera, habló del curioso y misterioso detalle que lo inspiró a escribir esta melodía.

Mientras tocaba la guitarra, Dangond reveló que esta canción la escribió en Miami luego de que una amiga lo llamara y le dijera que una vidente le dio la fecha en la que el artista fallecería.

“Me llamó una amiga para decirme que una vidente le dijo que yo me iba a matar en septiembre, el mismo año que Martín Elías (2017) en una avioneta y yo le dije: ‘No joda, y esa vieja por qué no te dijo el número del chance también, que te diga el baloto. Pero no crean, yo le mamé gallo a ella, pero a mí psicológicamente me afectó, a pesar de que no creo en eso’”, dijo el cantante.

Luego de esto, Silvestre confesó que sintió que Dios le envió la inspiración para esta canción, la cual habla de que, si conociera el día de su fallecimiento, se dedicaría a pedir perdón, a decirles adiós a sus seres queridos con alegría y a visitar cada rincón que marcó su historia.

Sus fanáticos reaccionaron a esta historia y muchos se mostraron preocupados por esa predicción y pidieron por la vida del cantante. “Ni Dios lo permita, porque eres el mejor representante del género vallenato y mi cantante favorito”; “Dios cuide a nuestro Silve”; “Dios te cuide de todo mal y peligro”; “Dios guarde tu vida y te siga dando sabiduría para componer y cantar. Bendiciones mi Silvestre”; “Eso es real compa, los sueños, lo que se predice”; “Larga vida para Silvestre, porque el día que él falte, se irá una parte de mí con él”, fueron algunos de los comentarios.