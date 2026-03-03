Gente

⁠Silvestre Dangond confesó que le dijeron que moriría el mismo día que Martín Elías: “Psicológicamente me afectó”

El famoso cantante aseguró que aunque no cree en esto, lo que le dijeron se quedó en su mente y esta historia inspiró una de sus canciones.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de marzo de 2026, 8:25 a. m.
El cantante reveló que le dijeron el día en el que supuestamente iba a morir.
El cantante reveló que le dijeron el día en el que supuestamente iba a morir. Foto: Instagram: Silvestre Dangond

Colombia se caracteriza por tener una gran variedad de representantes musicales en los diversos géneros más reconocidos, entre los que están el reguetón, la música popular y el vallenato.

“Entendí mi drogadicción”: El valiente relato de Silvestre Dangond sobre su sanación tras consumir ayahuasca

Uno de los representantes más famosos de este último es Silvestre Dangond, oriundo de Urumita e intérprete de canciones como Las locuras mías, Niégame tres veces, Cómo lo hizo, Que no se enteren, Ya no me duele más, Cásate conmigo, Loco paranoico, entre otras.

Más allá de su trayectoria artística, la vida de Silvestre Dangond llama la atención de sus seguidores por el ámbito personal y lo que pasa en él día a día.

Silvestre Dangond reveló el gran cambio que tuvo tras probar la ayahuasca
Silvestre Dangond habló de lo que una vidente dijo de él. Foto: x

Le dijeron a Silvestre Dangond la fecha en la que iba a morir

Recientemente, se viralizó un video del cantante en el que subido en un escenario apunto de cantar la canción Si yo supiera, habló del curioso y misterioso detalle que lo inspiró a escribir esta melodía.

Gente

Horóscopo para este martes, 3 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 3 de marzo

Gente

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

Gente

El ritual de Luna roja que debe realizar a las 11:59 del 3 de marzo para activar la prosperidad en su hogar

Gente

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Gente

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Gente

“Entendí mi drogadicción”: El valiente relato de Silvestre Dangond sobre su sanación tras consumir ayahuasca

Gente

Silvestre Dangond presenta oficialmente ‘Ganas De Tenerla’ con la participación del astro del fútbol Luis Díaz

Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Mientras tocaba la guitarra, Dangond reveló que esta canción la escribió en Miami luego de que una amiga lo llamara y le dijera que una vidente le dio la fecha en la que el artista fallecería.

“Me llamó una amiga para decirme que una vidente le dijo que yo me iba a matar en septiembre, el mismo año que Martín Elías (2017) en una avioneta y yo le dije: ‘No joda, y esa vieja por qué no te dijo el número del chance también, que te diga el baloto. Pero no crean, yo le mamé gallo a ella, pero a mí psicológicamente me afectó, a pesar de que no creo en eso’”, dijo el cantante.

@silvestrereelx

🎶📌. #vallenato #reel #silvestredangond

♬ sonido original - 𝐏𝐢𝐩𝐞🔥

Luego de esto, Silvestre confesó que sintió que Dios le envió la inspiración para esta canción, la cual habla de que, si conociera el día de su fallecimiento, se dedicaría a pedir perdón, a decirles adiós a sus seres queridos con alegría y a visitar cada rincón que marcó su historia.

Silvestre Dangond presenta oficialmente ‘Ganas De Tenerla’ con la participación del astro del fútbol Luis Díaz

Sus fanáticos reaccionaron a esta historia y muchos se mostraron preocupados por esa predicción y pidieron por la vida del cantante. “Ni Dios lo permita, porque eres el mejor representante del género vallenato y mi cantante favorito”; “Dios cuide a nuestro Silve”; “Dios te cuide de todo mal y peligro”; “Dios guarde tu vida y te siga dando sabiduría para componer y cantar. Bendiciones mi Silvestre”; “Eso es real compa, los sueños, lo que se predice”; “Larga vida para Silvestre, porque el día que él falte, se irá una parte de mí con él”, fueron algunos de los comentarios.

Más de Gente

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este martes, 3 de marzo, según Nana Calistar

Niño Prodigio: horóscopos diarios para todos los signos.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 3 de marzo

Juanda Caribe recibió un nuevo castigo en 'La casa de los famosos 3'.

Juanda Caribe recibió fuerte sanción en ‘La casa de los famosos’, ¿abandonó la competencia?

Millones de personas presenciarán un eclipse que convertirá la Luna en un disco rojizo.

El ritual de Luna roja que debe realizar a las 11:59 del 3 de marzo para activar la prosperidad en su hogar

Jessica Cediel habló de tema en redes sociales.

Jessica Cediel se destapó y contó por quién votará en las elecciones presidenciales: “Quiero que Colombia vuelva a sonreír”

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

Lorena Altamirano, Alexa Torrex y Juanda Caribe.

Lorena Altamirano revela en SEMANA lo que hay detrás de la pelea entre Alexa y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Fuerte”

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Hija de Yeison Jiménez recibió emotivo mensaje en su cumpleaños y conmovió a miles: “Muy fuerte”

Esta es la suma que habría cobrado la reconocida creadora de contenido.

Destapan la suma que habría cobrado Melissa Gate por entrar a ‘La casa de los famosos 3’; desató comentarios

Noticias Destacadas