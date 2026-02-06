Silvestre Dangond presenta oficialmente ‘Ganas De Tenerla’ con la participación del astro del fútbol Luis Díaz

El ícono colombiano de la música y la estrella latina del vallenato, Silvestre Dangond, ganador de 4 Latin GRAMMY, une fuerzas con Luis Díaz, sensación global del fútbol y uno de los atletas colombianos más influyentes de su generación, para el lanzamiento de su nueva canción y video Ganas De Tenerla, un poderoso himno que conecta dos de las fuerzas más representativas de la cultura colombiana: la música y el fútbol.

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Arraigada en un lenguaje emocional compartido, esta colaboración canaliza la pasión, el orgullo y el espíritu colectivo que definen a Colombia.

Impulsada por una energía festiva e inconfundiblemente latina, Ganas De Tenerla se lanza como una canción de unidad que trasciende géneros y generaciones, celebrando la identidad nacional a través de la unión de dos íconos culturales que representan a Colombia a escala global.

La canción fue compuesta por Silvestre Dangond, Andrés Castro y Juan Daniel Shool; producida por Silvestre Dangond y Andrés Castro en un proceso creativo desarrollado en Miami, consolidando un sonido contemporáneo y global, que conecta la raíz del vallenato.

El video oficial narra la historia de un joven que sueña con convertirse en futbolista profesional y cómo su amor por la pelota lo conduce a vivir todo lo que este deporte simboliza hasta alcanzar su gran anhelo.

Con un tono festivo, cultural y contemporáneo, el videoclip recorre calles vestidas con banderas de distintos países, la celebración colectiva y la emoción de un gol decisivo.

Todo converge en un relato vibrante donde el fútbol es emoción, identidad y unión.

Silvestre Dangond guía la historia como hilo conductor hasta el momento culminante en el que Lucho Díaz aparece, se suma al baile y se une a la fiesta, sellando visualmente la conexión entre música y deporte.

La expectativa alrededor del lanzamiento comenzó en TikTok, cuando Silvestre compartió los primeros adelantos del tema y del baile, logrando una rápida viralización que convirtió el audio en tendencia y encendió la conversación entre fanáticos de la música y el fútbol.

Con 22,9 millones de seguidores en todas las plataformas, Silvestre Dangond, la estrella latina del vallenato, continúa liderando la evolución global del género.

Su gira de estadios “El Último Baile”, de récord histórico, vendió más de 500.000 entradas en más de 15 estadios agotados, consolidándose como la gira de estadios más exitosa en la historia de Colombia.

Actualmente, la gira se prepara para llegar a Estados Unidos en marzo, con presentaciones programadas en seis ciudades.