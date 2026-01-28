Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

El reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond y el jugador de la Selección Colombia Luis Díaz dejaron sorprendidos a sus millones de seguidores en redes sociales después de haber compartido un inesperado video.

Los famosos se unieron para el lanzamiento de una nueva canción llamada Ganas de tenerla, la cual será lanzada en las próximas semanas, celebrando el amor por el deporte, la hinchada y todo lo que esta pasión despierta en millones de personas.

Los adelantos del tema ya fueron compartidos en plataformas como TikTok, y estuvieron acompañados por un fragmento del coro que recibió comentarios positivos por parte de los seguidores del artista y el deportista.

En solo unos segundos, el público logró captar la esencia del tema, marcada por una letra profunda y llena de emoción, la cual evoca la misma energía que se experimenta en un estadio lleno o en un concierto masivo.

“Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando…” es una de las frases que ya circula en la plataforma y que muchos interpretan como una relación entre el amor por el fútbol y los sueños de la Tricolor que muchos esperan celebrar en el Mundial del 2026, el cual se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Con un lenguaje cargado de emoción y referencias entre el deporte y la música, Ganas de tenerla logra capturar dos características esenciales de la identidad colombiana, siendo estas la música y el fútbol.

La canción se presenta como un canto de unión que rompe barreras de edad y estilo, y que celebra al país desde esa emoción compartida que se siente tanto en un gol decisivo como en una melodía que eriza la piel.

Silvestre Dangond, máximo referente del vallenato y una de las figuras latinas más influyentes del momento, suma 22,9 millones de seguidores en sus plataformas digitales y continúa ampliando el alcance internacional del género.

Su gira de estadios El Último Baile hizo historia al superar las 500.000 entradas vendidas en más de 15 estadios con boletería agotada, convirtiéndose en la gira de estadios más exitosa que se haya realizado en Colombia.

Actualmente, se alista para presentarse en Estados Unidos en el mes de marzo, con conciertos confirmados en seis ciudades, mientras en el entorno digital crece la expectativa de su nueva música.