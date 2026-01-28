Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Los famosos generaron miles de emociones y comentarios en redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 3:12 a. m.
Esta es la publicación del cantante y el futbolista que causó sensación en TikTok.
Esta es la publicación del cantante y el futbolista que causó sensación en TikTok. Foto: Getty Images - Getty Images

El reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond y el jugador de la Selección Colombia Luis Díaz dejaron sorprendidos a sus millones de seguidores en redes sociales después de haber compartido un inesperado video.

Los famosos se unieron para el lanzamiento de una nueva canción llamada Ganas de tenerla, la cual será lanzada en las próximas semanas, celebrando el amor por el deporte, la hinchada y todo lo que esta pasión despierta en millones de personas.

Los adelantos del tema ya fueron compartidos en plataformas como TikTok, y estuvieron acompañados por un fragmento del coro que recibió comentarios positivos por parte de los seguidores del artista y el deportista.

En solo unos segundos, el público logró captar la esencia del tema, marcada por una letra profunda y llena de emoción, la cual evoca la misma energía que se experimenta en un estadio lleno o en un concierto masivo.

Gente

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Gente

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Gente

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

Gente

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

Gente

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

Gente

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Gente

Laura Tobón destapó dolorosa situación que vivió en su infancia: “Tengo cierto rencor hacia mi mamá”

Deportes

La reacción del DT del PSV tras la asistencia de Luis Díaz que lo eliminó de la Champions: “Primerísimo nivel”

Deportes

Posibles rivales para el Bayern Múnich de Luis Díaz en los octavos de la Champions League

Deportes

Magistral asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern Múnich en la Champions League: agónica victoria

“Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando…” es una de las frases que ya circula en la plataforma y que muchos interpretan como una relación entre el amor por el fútbol y los sueños de la Tricolor que muchos esperan celebrar en el Mundial del 2026, el cual se llevará a cabo en Canadá, México y Estados Unidos.

Esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en costoso vestido y se robó miradas en redes sociales

Con un lenguaje cargado de emoción y referencias entre el deporte y la música, Ganas de tenerla logra capturar dos características esenciales de la identidad colombiana, siendo estas la música y el fútbol.

La canción se presenta como un canto de unión que rompe barreras de edad y estilo, y que celebra al país desde esa emoción compartida que se siente tanto en un gol decisivo como en una melodía que eriza la piel.

@silvestredangond

La música nos une. El fútbol nos mueve. Y cuando se juntan… pasa esto… cierto @Luis Fernando Diaz M ⚽️🎶 Ganas De Tenerla 🎶⚽️ Aquí les dejamos un adelanto.. #silvestredangond #luisdiaz #futbol #GanasDeTenerla

♬ Ganas De Tenerla - Silvestre Dangond
Luis Díaz tuvo íntimo gesto en Instagram y tocó fibras con emotivo mensaje

Silvestre Dangond, máximo referente del vallenato y una de las figuras latinas más influyentes del momento, suma 22,9 millones de seguidores en sus plataformas digitales y continúa ampliando el alcance internacional del género.

Su gira de estadios El Último Baile hizo historia al superar las 500.000 entradas vendidas en más de 15 estadios con boletería agotada, convirtiéndose en la gira de estadios más exitosa que se haya realizado en Colombia.

Actualmente, se alista para presentarse en Estados Unidos en el mes de marzo, con conciertos confirmados en seis ciudades, mientras en el entorno digital crece la expectativa de su nueva música.

Más de Gente

Horóscopo Chino

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Esta es la publicación del cantante y el futbolista que causó sensación en TikTok.

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Shakira anuncia fechas en Japón y rompe récords de taquilla con su tour 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

La polémica se generó hace pocas horas en el set del reality del Canal RCN.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

El plan VIP que incluye mesero, parqueadero y acceso exclusivo.

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

La agrupación Aterciopelados estará presente en Oiga Mire Lea, como componente de música y letras.

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Laura Tobón reveló detalles de su vida privada y confesó si quiere tener otro bebé.

Laura Tobón destapó dolorosa situación que vivió en su infancia: “Tengo cierto rencor hacia mi mamá”

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

Novia de Epa Colombia mostró video inédito de la captura de la empresaria; dejó a la vista nostálgico momento con su hija

Hamilton fue confirmado para partido de Lionel Messi en Medellín

Hamilton, el cartagenero confirmado para cantar en ‘El Partido de la Historia’, donde Lionel Messi jugará en Medellín

Noticias Destacadas