Morat y Silvestre Dangond anunciaron nueva canción: esta es la fecha de estreno

Morat y Silvestre Dangond sorprendieron a sus seguidores al anunciar una colaboración musical que muy pocos esperaban. La banda bogotana y el cantante vallenato lanzarán una canción juntos titulada Lo poco que yo quiero, un tema que ya comenzó a generar emoción entre los fanáticos de ambos artistas.

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La noticia se conoció por medio de las historias de Instagram de Morat, pues Juan Pablo Isaza y Martín Vargas aparecieron hablando del lanzamiento y emocionando a quienes siguen a la agrupación desde hace años. Aunque no dieron muchos detalles sobre cómo nació esta unión musical, sí dejaron claro que están felices con el resultado de la canción.

El anuncio llamó bastante la atención porque casi nadie imaginaba una mezcla entre el estilo romántico y pop de Morat con el vallenato de Silvestre Dangond. Precisamente por eso, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos usuarios aseguraron que sienten curiosidad por escuchar cómo sonarán juntos.

Morat anunció tres conciertos en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. Foto: Amanda Imm

Morat se ha convertido en una de las bandas colombianas más exitosas de los últimos años. Sus canciones suelen hablar de amor, desamor y relaciones amorosas, algo que les ha permitido conectar con millones de personas en distintos países. Temas como No se va, Besos en guerra y Cómo te atreves siguen siendo de los más escuchados por sus seguidores.

Mientras tanto, Silvestre Dangond continúa siendo una de las figuras más importantes del vallenato en la actualidad. El cantante ha trabajado con artistas de distintos géneros musicales y ha demostrado que le gusta experimentar con nuevos sonidos, por lo que esta colaboración con Morat no pasó desapercibida.

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La canción Lo poco que yo quiero será estrenada oficialmente el jueves 14 de mayo a las 6 de la tarde. La fecha también llamó la atención de los seguidores de Silvestre, ya que el lanzamiento ocurrirá un día antes del concierto que el artista dará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Por esa razón, muchos fanáticos comenzaron a especular sobre una posible sorpresa durante el show. Algunos creen que Morat podría aparecer en el escenario para interpretar la canción junto a Silvestre por primera vez en vivo, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial.

Lo poco que yo quiero - Morat ft. Silvestre Dangond Foto: Lo poco que yo quiero - Morat ft. Silvestre Dangond

Además, los seguidores ya tienen disponible el preguardado del sencillo en las plataformas de streaming. Esta herramienta permite que aplicaciones como Spotify o Apple Music avisen automáticamente cuando la canción salga publicada, para que los usuarios puedan escucharla apenas esté disponible.