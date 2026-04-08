Coachella 2026: horarios para ver a Karol G, Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Morat desde Colombia

Después de varios meses de espera, los amantes de la música podrán disfrutar de una nueva edición de Coachella, un festival en el que los artistas más importantes de la actualidad comparten escenario para mostrar su talento a miles de asistentes.

Desde el 10 de abril se llevarán a cabo varias presentaciones en el desierto de California, en donde la expectativa es alta, pues Karol G, Sabrina Carpenter, Justin Bieber y la banda colombiana Morat hacen parte del setlist.

Morat en Coachella 2026: la banda colombiana hará historia en el festival más importante del mundo

El evento, que se llevará a cabo durante dos fines de semana, contará con una programación diversa que incluye pop, rock, música electrónica y sonidos urbanos.

Para quienes siguen el festival desde Colombia, la experiencia será completamente accesible, ya que la transmisión oficial estará disponible de forma gratuita en la plataforma de YouTube.

Uno de los momentos más destacados para el público colombiano será la participación de Karol G, ya que la artista paisa continúa ampliando su proyección internacional, y su presencia en Coachella representa un nuevo logro en su carrera.

Su presentación está programada para el domingo 12 de abril a las 11:55 p. m. (hora de Colombia), uno de los horarios más importantes del cartel.

A este momento se suma la participación de Morat, una de las bandas más exitosas del pop latino actual. El grupo bogotano se presentará el sábado 11 de abril a las 12:10 a. m. (en la madrugada del domingo en Colombia), en un espacio que también promete una alta audiencia, pues son una de las agrupaciones latinas más exitosas de los últimos años.

Morat y Karol G se presentarán el Coachella 2026. Foto: Getty Images

Su inclusión reafirma el buen momento que atraviesa la música colombiana en escenarios internacionales, especialmente después del lanzamiento de su nuevo álbum y gira internacional bajo el nombre Ya es mañana.

¿Qué días se presentarán Sabrina Carpenter y Justin Bieber en Coachella?

Sabrina Carpenter será una de las encargadas de abrir el festival el viernes 10 de abril con uno de los shows más esperados de la jornada. Por su parte, Justin Bieber se presentará el sábado 11 de abril, marcando su regreso a uno de los escenarios más importantes del momento.

Coachella 2026: este es el line up oficial de la próxima edición; sorpresas encabezan

La presencia de artistas colombianos como Karol G y Morat confirma el posicionamiento del país dentro del mapa global de la música, algo que ya se venía consolidando con nombres como J Balvin, Kali Uchis o Bomba Estéreo en ediciones anteriores.