Coachella 2026: este es el line up oficial de la próxima edición; sorpresas encabezan

El festival Coachella se consagró como uno de los más famosos y sonados del mundo, albergando a miles de personas cada año. Desde tiempo memorables se le ha visto recibir a toda clase de artistas, quienes dan shows únicos y especiales.

Este proyecto, que surgió en los 90, marcó un precedente en la industria, permitiéndole a grandes estrellas pisar uno de los escenarios más simbólicos. De hecho, esta se convirtió en una puerta para talentos emergentes, impulsándose en medio de un público internacional.

Para 2026, la reguetonera colombiana Karol G y las estrellas del pop Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezarán la próxima edición de Coachella, el mayor evento de música realizado anualmente en California, informaron los organizadores.

La gran fiesta de la música se celebrará dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril, y del 17 al 19 de abril, en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.

Los tres artistas viven un año exitoso con el lanzamiento de nuevos trabajos musicales.

Carpenter, con su séptimo álbum de estudio Man’s Best Friend, liderará la programación del primer día del festival, mientras que Bieber y su Swag (sucedido por el sorpresivo Swag II este mes), cantará el sábado, dejando el cierre para Karol G y su Tropicoqueta.

Karol G, ganadora de seis premios Grammy Latinos, acaba de actuar en el medio tiempo del juego de la Liga de Fútbol americano (NFL) que se disputó en Brasil entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers, y en un concierto en el Vaticano junto a Andrea Bocelli, entre otros artistas.

Coachella, que marca la pauta de la temporada de festivales, contará también con la presencia de Iggy Pop, The Strokes, Moby, Addison Rae, David Byrne, Labrinth, Duke Dumont, Disclosure, The XX, Katseye, Teddy Swims, Nine Inch Noize, SOMBR, Swae Lee, Lykke Li y Young Thug.

FKA Twigs, la brasileña Luísa Sonza, el DJ italiano Anyma y Major Lazer también forman parte de las principales atracciones que traerá el aguardado festival el año que viene.

Por el momento habrá que esperar para conocer más detalles del esperado evento anual, el cual promete siempre los mejores shows, mezclando géneros, ritmos y estilos.