Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

Karol G se ha convertido en una de las cantantes del género urbano más reconocidas en Colombia que con el paso del tiempo, sus proyectos, lanzamientos y diferentes estrategias, ha logrado catapultar su carrera a niveles internacionales, y por esto, actualmente goza de un reconocimiento a nivel mundial.

Recientemente, el nombre de Carolina Giraldo (nombre de pila de la cantante) está llegando a cada rincón del mundo, incluso al vaticano, donde se presentó el pasado sábado 13 de septiembre en el concierto Grace for the World e interpretó uno de sus mayores éxitos Mientras me curo del cora y la versión de Vivo por ella, canción de Andrea Bocelli.

Karol G en concierto en el Vaticano | Foto: Disney + - X: @musictrendscol

Desde entonces, Karol G fue halagada por ser partícipe de este evento tan grande y solemne. De igual forma, la cantante calificó su presentación como una de las más sublimes, aunque de igual forma, recibió críticas, pues no es un género agraciado en todo el mundo.

Karol G será estará en el Festival Coachella 2026

Días después de este majestuoso concierto, la cantante paisa e intérprete de Ivonny Bonita recibió una noticia que se suma a la gran lista de éxitos en su carrera musical, relacionada con uno de los festivales de música más grandes de Estados Unidos.

A través de la publicación del cartel oficial del evento, Karol G confirmó la noticia de que será headliner del Festival Coachella 2026 que se hará del 10 al 12 de abril en el Empire Polo Club en Indio, California.

“Coachella 2026, la bichota es headliner. Nos vemos en el desierto! Tropicoachella mode on!”, escribió la cantante colombiana en el post de su cuenta oficial de Instagram, en donde se puede ver que su lugar estará en el cierre, el último día.

En este gran evento, Karol estará de headliner junto a otros grandes cantantes como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.