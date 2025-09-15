Suscribirse

Mejor amigo de Karol G dice la razón del porqué están alejados con la cantante: “Se pondrá peor”

Daiky Gamboa le dedicó un extenso mensaje a la cantante antioqueña.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

15 de septiembre de 2025, 8:16 p. m.
Mejor amigo de Karol G habló de su amistad y el por qué están alejados.
Mejor amigo de Karol G habló de su amistad y el por qué están alejados. | Foto: Instagram: @daikygamboa

El Vaticano fue escenario de un hecho histórico el pasado sábado 13 de septiembre: Karol G se convirtió en la primera artista latina en presentarse en un evento de esta magnitud frente al papa, durante el concierto Grace for the World, una gala concebida en favor de la paz y la fraternidad.

La cantante paisa deslumbró como una de las presentaciones centrales, demostrando talento, elegancia y estilo.

Acompañada de su padre, llegó al escenario para interpretar Mientras me curo del cora, luciendo un vestido negro de manga larga con detalles brillantes y un peinado recogido que dejaba caer mechones ondulados sobre su rostro.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue su dúo con Andrea Bocelli en Vivo por ella, un encuentro musical que emocionó a millones de espectadores en todo el mundo.

Mejor amigo de Karol G habló sobre su amistad y su presentación en el Vaticano

La ovación no se hizo esperar: asistentes de pie, aplausos prolongados y una oleada de elogios en redes sociales celebraron este nuevo logro de la llamada “Tropicoqueta”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Daiky Gamboa publicó un carrete lleno de imágenes de ese momento y de ellos dos en donde resaltó la importancia de su amistad, la calidad de persona que es la intérprete de Milagros, y más.

De igual forma, Daiky afirmó que dejó a un lado varias cosas en su agenda porque sabía que esta era una meta cumplida en la carrera de su mejor amiga y él debía estar apoyándola.

“Me olvidé de la semana de la moda, le dije no a un contrato y un viaje, porque sabía que tenía que venir a verla brillar, pero esta vez, iba a ser algo especial, así que el mundo se podía caer si quería, pero yo iba a estar ahí viéndola con mi boca abierta como siempre, llorando para luego morir de risa”, dijo.

Además, mencionó que es la primera vez en todos los años que llevan de amistad que se separan por tanto tiempo y lamentablemente afirmó que “esto se pondrá peor”.

“Hicimos cuentas, y llevábamos más de dos meses sin vernos, es la primera vez que pasamos tanto tiempo sin coincidir, y la peor parte... es que solo se va a poner peor, porque ella cada vez está más ocupada y yo todos los días de mi vida me ocupo en trabajar muy duro para algún día ser como ella”, escribió.

Daiky lamentó que el tiempo que pudo compartir con su amiga fue tan corto, pero a la vez, se mostró agradecida por presencia un momento “sublime” en su carrera musical, tal como ella lo calificó.

“Hoy mientras escribo esto, ya ambos estamos en aviones diferentes, y desde ya cuanta falta me hace, pero qué feliz fui de haber estado con ella tres días y poder ser testigo del poder que tiene la fe en uno mismo, el trabajo duro y la disciplina”, concluyó.

