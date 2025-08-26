Suscribirse

Karol G hará historia como la primera latina en presentarse en el legendario teatro Crazy Horse de París

El cabaret ha recibido personalidades como Dita Von Teese, Violet Chachki y Lisa de Blackpink.

Redacción Gente
26 de agosto de 2025, 11:36 a. m.
Karol G hará historia como la primera latina con shows exclusivos en el legendario teatro Crazy Horse de París
Karol G hará historia como la primera latina con shows exclusivos en el legendario teatro Crazy Horse de París | Foto: Instagram @karolg

Karol G hará historia en París al convertirse en la primera artista latina en presentarse en el prestigioso teatro Crazy Horse, donde ofrecerá ocho shows exclusivos del 25 al 28 de septiembre de 2025. Este acontecimiento marca un hito en la carrera de la cantante paisa que ofrecerá un espectáculo diseñado especialmente para la ocasión, incluyendo temas de su más reciente álbum Tropicoqueta, lanzado en junio pasado.

El Crazy Horse es uno de los cabarés más emblemáticos del mundo, fundado en 1951 en París. Reconocido por su sofisticada mezcla de danza, erotismo y arte visual, este lugar ha sido cuna de artistas icónicos y estéticamente revolucionarios, con un repertorio basado en la coreografía, la iluminación y un estilo único que ha influenciado la cultura del cabaré a nivel global. A lo largo de sus más de 70 años de historia, han pasado figuras como Dita Von Teese, Violet Chachki y Lisa de Blackpink, consolidando al Crazy Horse como un espacio de creatividad y elegancia sin precedentes.

El teatro también ha sido escenario de presentaciones de la actriz y modelo Pamela Anderson, y la cantante Beyoncé, quien realizó un video musical en sus instalaciones. También han pisado su prestigioso escenario la cantante austriaca Conchita Wurst, así como estrellas como Cher y Christina Aguilera en el marco de la promoción de la película Burlesque.

Contexto: Karol G se prepararía para su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’; productor de eventos aseguró que será en 2026

De acuerdo con Andrée Deissenberg, directora general responsable de creación y marcas del teatro, aseguró que Karol G representa una autenticidad y una fuerza que “encarnan un verdadero girl power”, y que sedujeron inmediatamente al equipo del Crazy Horse, convirtiéndola en un referente inesperado y renovador dentro de la tradicional casa parisina.

Durante sus ocho presentaciones exclusivas, la artista deleitará al público con una selección de números creados especialmente para este show, que fusionan ritmos latinos con la esencia del cabaré francés, destacando su capacidad para innovar y conectar con audiencias internacionales mediante propuestas artísticas vibrantes y originales.

Contexto: Karol G brilló junto a Dua Lipa en la Semana de Alta Costura de París, este es el exclusivo vestido que usó la paisa

Mientras se prepara para esta histórica etapa en París, en el ámbito musical circulan rumores sobre la posible gira Tropicoqueta Tour, que se espera arranque próximamente en varias ciudades, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial. Esta gira sería el complemento ideal para promocionar su nuevo álbum y consolidar su presencia global, capitalizando el impulso que le dará su paso por el Crazy Horse.

Contexto: Karol G reveló video inédito de sus inicios en la música: “Me da nostalgia”

Sobre sus shows exclusivos en París, La bichota escribió en sus redes sociales que “La música me ha dado la oportunidad de presentarme en escenarios emblemáticos, soñados”. También aseguró que sus presentaciones en París serán un “encuentro donde mi música latina se mezcla con la sensualidad y la elegancia y vivirlo junto a sus icónicas mujeres lo hará aún más especial. Nos vemos pronto París“.

