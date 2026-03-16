Karol G cambió de look y lució inesperada imagen en la fiesta de los Premios Óscar 2026

Los Premios Óscar 2026 se llevaron a cabo el pasado 15 de marzo, permitiendo que millones de personas vieran en vivo cómo sus títulos favoritos fueron galardonados por encima de otros nominados. La velada estuvo llena de sorpresas y momentos especiales, que desataron reacciones en redes sociales.

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Sin embargo, más allá de esta edición número 98, donde exaltaron lo mejor de la cinematografía y el talento artístico del mundo, las miradas de algunos curiosos se posaron en los invitados y asistentes de la ceremonia.

A pesar de que la premiación es lo más relevante de este evento, hay quienes se fijan bastante en la celebración después de la velada y se percatan de aquellos que asisten con sus mejores galas. El after party causó revuelo, precisamente por las apariciones y los looks que posaron ante cámaras.

Este fue el caso de Karol G, cuyo nombre de pila es Carolina Giraldo, quien pisó este espacio y no dudó de lucirse en la fiesta de Vanity Fair de los Óscar, donde suelen estar estrellas internacionales como Dua Lipa, Timothee Chalamet, las hermanas Kardashians, entre otros.

La paisa tuvo un lugar en esta reunión mediática, luciendo un diseño y un cambio que pocos imaginaron. La colombiana arribó al Museo del Arte del Condado de Los Ángeles y despertó reacciones con la pieza que modeló en este espacio.

Se trató de un París Ashi Studio, de la línea SS26 Couture Collection, compuesta de un corsé estructurado en color gris, con un escote en puntas laterales metálicas y una minifalda con drapeado plegado. En la parte de atrás tenía un amarre y una falda larga, cubriendo parte de sus piernas.

Karol G en la fiesta de Vanity Fair Foto: AFP

Lo que cautivó a muchos fue el look que llevó a este sitio, pues tenía el cabello muy corto, por encima de los hombros, y un flequillo muy a la moda, que le daba dinamismo a su rostro. La celebridad conservó sus tonos rubios, sin perder una raíz oscura.

Karol G en la fiesta de Vanity Fair Foto: AFP

A pesar de que meses atrás ya había mostrado que cortó su pelo, la sorpresa para muchos fue la forma en la que lo llevó, dándole color y su toque distintivo.