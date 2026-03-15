Ganadores de los Premios Óscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ fue la sorpresa de la noche; se llevó varios galardones

La gala de los Óscar de este domingo, 15 de marzo, en Hollywood con un “sketch” del presentador Conan O’Brien, quien hizo un recorrido por varias de las películas nominadas caracterizado como la tía Gladys, la villana de 'La hora de la desaparición‘.

O’Brien, con el macabro maquillaje de payaso del personaje, hizo de todo, desde aparentar hablar noruego en una escena de ‘Valor sentimental’ hasta aparecer animado en ‘Las guerreras k-pop’.

'Pecadores‘, el horror vampírico de Ryan Coogler, y 'Una batalla tras otra’, la comedia dramática de Paul Thomas Anderson, llegaron como favoritas a esta velada que premió lo mejor del cine.

Premios Óscar 2026: Conozca la lista completa de ganadores; ‘Una batalla tras otra’ deslumbró

La gran sorpresa de la noche

‘Una batalla tras otra’, la épica parte comedia - parte drama de Paul Thomas Anderson, se alzó con el Óscar a la mejor película, la estatuilla más importante de la principal gala de Hollywood.

La cinta que abre una ventana al Estados Unidos contemporáneo derrotó a “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supremo”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes”.

Óscar 2026 mejor película: ?Una batalla tras otra' Foto: Oscar/El País

El galardón de mejor edición fue para ‘Una batalla tras otra’. Andy Jurgensen recibió su primer Óscar.

El mejor guion adaptado también se lo llevó ‘Una batalla tras otra’. “Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el mundo que les vamos a dejar, pero también para motivarlos a que se conviertan en una generación que se vuelva decente y que tenga sentido común”, expresó el director Paul Thomas Anderson, quien ganó por primera vez un Óscar.

El galardón de mejor casting fue para ‘Una batalla tras otra’. “Debo agradecer a la Academia por agregar esta categoría y a todo el equipo. El diseño de producción, los directores de arte, a todos. Quiero agradecerles por 10 películas que hemos hecho”, dijo Cassandra Kulukundis, directora de casting.

Otros ganadores

Mejor maquillaje y peluquería: 'Frankenstein’

Se resaltó el trabajo en la transformación del actor Jacob Elordi.

98.ª edición de los Premios Óscar. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mejor diseño de vestuario: ‘Frankenstein’

“Los tejedores de sueños estamos muy agradecidos con la Academia por reconocer nuestra labor. Ha sido maravilloso conocerlos a todos. Guillermo, muchas gracias por esta visión. Compartimos esto contigo”, expresó visiblemente conmovida Kate Hawley, diseñadora de vestuario.

Mejor diseño de producción: 'Frankenstein'

Kate Hawley, diseñadora de vestuario: “Gracias a la Academia. Guillermo, gracias por tu humanidad y por ser un artista. Eres el mejor contando historias. Gracias por acompañarnos en este viaje creativo”.

Mejor guion original: ‘Los pecadores’

“Quiero agradecerle a la Academia por pensar que nuestra película es un honor increíble. Gracias a mis compañeros de categoría. Cada día es mejor que el anterior”, dijo Ryan Coogler, guionista de la película.

Mejor banda sonora: ‘Los pecadores’

El encargado de recibir el premio fue Ludwig Göransson.

Mejor fotografía: ‘Los pecadores’

Autumn Durald Arkapaw se convierte en la primera mujer en ganar esta estatuilla: “He sentido mucho amor de las mujeres en esta campaña”.

Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan

Un galardón recibido por la película ‘Los pecadores’.

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan por ‘Weapons’

“Esto es genial. Todos me preguntan, ¿Han pasado 40 años y qué es distinto esta vez? Es que esta vez sí gané a este hombre dorado. Tengo que agradecer a nuestro escritor y director, él escribió este papel de sueño para mí y me dejó interpretarlo. Estoy un poquito emocionada, muy abrumada”.

Mejor película animada: ‘Las guerreras K-pop’

“Gracias a la academia y a todos los fans que nos trajeron hasta acá. Siento mucho que nos tomó tanto tiempo vernos en una película como esta. Esto significa que las siguientes generaciones no van a tener que esperar tanto”, fue parte del emotivo discurso de Maggie Kang y Chris Appelhans, directores de la película.

Mejor canción original: Golden

Un logro más de 'Las guerreras K-pop’. “Gracias a la Academia, esto es una locura. La gente se burlaba de mí porque me gustaba el K-pop, pero ahora todos cantan nuestra canción. Este premio no es sobre el éxito, sino por la resistencia”, dijo EJAE, cantante y compositora en la cinta.

(De izquierda a derecha) La artista y guionista surcoreana-canadiense Maggie Kang, el director de cine estadounidense Chris Appelhans y la productora Michelle Wong posan en la sala de prensa con el Oscar a la Mejor Película de Animación por "KPop Demon Hunters" durante la 98.ª edición de los Premios Óscar Foto: AFP

Mejor actor de reparto: Sean Penn

El actor estadounidense fue galardonado por 'One Battle After Another’. Sin embargo, no pudo asistir a la ceremonia, por lo que la Academia le hará llegar el premio.

Mejor cortometraje de ficción: Empate entre 'The Singers’ y 'Two People Exchanging Saliva’

Esta también fue una de las grandes sorpresas de la noche. En total se han presentado siete veces en los premios, contando este galardón. La última vez fue en el 2013.

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson

“Quiero agradecer a la Academia por reconocer mi trabajo. No podría pedir un mejor grupo, es un honor ser nombrado al lado de ustedes. Estoy aquí por la fe y el tiempo de las personas y eso es lo mejor de ser parte de este equipo”, dijo Paul Thomas Anderson.

Mejor largometraje internacional: Valor sentimental

“Soy un cineasta de Noruega, gracias a la academia. Quiero reconocer las maravillosas cintas que estábamos nominados juntos en esta categoría”, comentó Joachim Trier, director de la película.

Mejor sonido: F1

Un premio para todo el equipo. Los galardonados son Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta.

Mejor película documental: ‘Mr. Nobody Against Putin’

Una cinta dirigida por Pavel Talankin y David Borenstein, que narra la historia de un profesor ruso, el cual documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad de Rusia en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania.

Mejor cortometraje documental: ‘All the Empty Rooms’

“Es una película que le pertenece a cuatro niños que fueron asesinados en las escuelas”, explicó Joshua Seftel.

Mejores efectos visuales: ‘Avatar: Fuego y ceniza’

Según revelaron los talentos detrás de este proyecto, en la cinta solamente hay siete tomas que no tienen efectos visuales.