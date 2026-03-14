Premios Óscar estrenan categoría en sus galardones: lista de nominados sorprendió

Cuando una película atrapa, a menudo es por la química entre los actores. Y esto es gracias a los directores de elenco, que ahora serán reconocidos por la Academia con su propia estatuilla.

Después de casi un siglo de historia, los Óscar premiarán por primera vez el domingo a estos profesionales, por lo general mujeres, responsables en gran medida por la alquimia que ocurre en el set.

“Estoy realmente muy feliz por todos nosotros”, dijo a AFP Nina Gold, nominada a su trabajo por Hamnet, sobre la tragedia familiar de Shakespeare.

“Espero que la gente vea que el casting es una labor realmente creativa”, agregó esta directora de elenco británica con más de 30 años de experiencia.

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Gold sabe que su trabajo se refleja en la actuación de otras personas y eso es en cierto modo difícil de evaluar, pero la selección del elenco es crucial para el éxito de una película, así como el guión o el vestuario, rubros que cada año reciben honores en los Óscar.

Para Hamnet, Gold no sólo sugirió a Jessie Buckley (favorita para llevarse un Óscar a mejor actriz) para interpretar a Agnes, la esposa de William Shakespeare, atormentada por la muerte de su hijo, también se aseguró de que Paul Mescal, quien interpreta al dramaturgo, fuese un par ideal para Buckley, organizando lecturas del guión para chequear su compatibilidad.

Los Premios Óscar 2026 se celebrarán en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles. Foto: Getty Images

“Lo que hace bueno a un director de casting es esa especie de intuición para no sólo ver el talento de alguien, sino orquestar la química de una película, cómo las cosas se encajan”, dijo Juliet Taylor, quien recibió un Óscar honorario por su trayectoria de vida (sólo dos de estos profesionales han ganado tal distinción).

La importancia de los directores de casting en Hollywood

El director de casting es una de las principales fuerzas creativas en la génesis de una película, dijo Taylor, de 80 años, quien fue socia clave de Woody Allen y también trabajó en clásicos como El exorcista y Taxi Driver.

Ella fue responsable por conseguirle sus primeros papeles a Meryl Streep y a Joaquin Phoenix, luego ganadores del Óscar.

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A partir de la lectura del guión, el encargado de elenco debe captar la visión artística del cineasta y sugerir los mejores actores para ejecutarla.

“Es un poco como ser un terapeuta. Tienes que aprender a realmente apreciar a las personas por lo que son, te gusten o no”, dijo Taylor, riéndose.

Se reveló una nueva lista de nominados para los Premios Óscar 2026. Foto: AFP

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Lista de nominados en la categoría de ‘dirección de casting’

Nina Gold: por ‘Hamnet’. Jennifer Venditti: por ‘Marty Supreme’. Cassandra Kulukundis: nominada por “Una batalla tras otra”, reclutó extras para interpretar inmigrantes en la cinta de Paul Thomas Anderson. Gabriel Domingues: nominado este año por su trabajo en “El agente secreto”, eligió a varios actores desconocidos para reproducir el Brasil de los años 1970 bajo la dictadura militar. Francine Maisler: favorita al Óscar por el casting de “Pecadores”.

*Con información de AFP.