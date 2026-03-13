Legado latino en los Óscar: fotografías que han forjado la historia de los Premios más importantes del cine

La edición número 98 de los Premios de la Academia se llevará a cabo este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

La ceremonia se podrá ver en Colombia a través de TNT en televisión por suscripción y por streaming estará disponible en HBO Max. El evento comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia, y se extenderá por al menos tres horas.

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo del canal ABC y, por primera vez, también se podrá seguir a través de la plataforma de streaming Hulu, lo que amplía las opciones de acceso para el público.

Premios Óscar 2026: cuándo son y en dónde ver la ceremonia más importante del cine

La 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más esperada del cine mundial, se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026 en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Los Premios Óscar han constituido un escenario decisivo para la consolidación del talento latino en la industria cinematográfica. Más allá de las nominaciones y victorias, las fotografías capturadas por Getty Images documentan hitos que evidencian la progresiva integración de voces latinas en el cine estadounidense. Estas imágenes trascienden su valor estético para convertirse en testimonios visuales de avances culturales y sociales.

El punto de inflexión se registró en 1962, con la victoria de Rita Moreno, primera latina en obtener un Óscar a Mejor Actriz de Reparto por West Side Story. Una fotografía emblemática de Getty Images la retrata en el escenario, su expresión fusionando determinación y euforia, simbolizando la ruptura de barreras en una era de escasa representación latina.

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La actriz Rita Moreno aparece aquí sonriendo mientras sostiene su Premio de la Academia. Foto: Getty Images

En 2022, Ariana DeBose recibió el galardón como la primera mujer afrolatina galardonada en la misma categoría por la remake de la misma cinta; su imagen de celebración, brazos en alto y mirada resuelta, encapsula seis décadas de evolución.

Salma Hayek y Pedro Pascal asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia el 12 de marzo de 2023 en Hollywood, California. Foto: Getty Images

La presencia latina se manifiesta también en ausencias de trofeos, pero con impacto perdurable. Salma Hayek, en su rol como presentadora en 2018, aparece en archivos de Getty con porte regio en un vestido rojo, defendiendo la diversidad en un entorno tradicionalmente homogéneo. Pedro Pascal representa la generación emergente, con fotografías de 2023 que lo posicionan como emblema de narrativas latinas contemporáneas.

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Sebastián Yatra (C) actúa en el escenario durante la 94ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California. Foto: Getty Images

Colombia ha inscrito contribuciones significativas en este legado. En 2004, Catalina Sandino Moreno obtuvo una nominación a Mejor Actriz por María llena eres de gracia, capturada en Getty con elegancia introspectiva en la alfombra roja.

Catalina Sandino Moreno recibe ayuda para bajar de una limusina al llegar al teatro AMC Empire 25 para una proyección de la película "María llena eres de gracia", en la que protagoniza. Foto: Getty Images

El abrazo de la serpiente de 2016, producida por Cristina Gallego, logró la primera nominación colombiana a Mejor Película Extranjera. En 2022, Encanto se adjudicó el Oscar a Mejor Película Animada, con imágenes icónicas de las actuaciones de Sebastián Yatra, Carolina Gaitán y Mauro Castillo, que proyectaron la riqueza cultural colombiana al mainstream global.

El director Ciro Guerra asiste a la 88ª Entrega Anual de los Premios de la Academia durante la Semana de los Oscar que celebra la Película en Lengua Extranjera en Beverly Hills, California, el 27 de febrero de 2016. La película de Guerra, "El abrazo de la serpiente", está nominada a Mejor Película Extranjera. Con Guerra están (de izq. a der.) los actores Brionne Davis, Antonio Bolívar, Jan Bijvoet, y la productora Cristina Gallego. Foto: Getty Images

Estas capturas visuales preservan la memoria colectiva del progreso. Bob Ahern, Director del Archivo de Getty Images, afirma: “Las imágenes y videos de archivo son parte de nuestra memoria colectiva, preservando momentos que definen el progreso cultural y garantizando que los logros contemporáneos no se pierdan con el paso del tiempo”.

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Alfonso Cuarón, ganador de Mejor Director, Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Fotografía por "Roma", posa en la sala de prensa durante la 91ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en Hollywood and Highland el 24 de febrero de 2019 en Hollywood, California. Foto: Getty Images

Jared Bush (I), Byron Howard (D), Yvett Merino (2º D) y Clark Spencer (2º I) aceptan el premio a la Mejor Película Animada por "Encanto" en el escenario durante la 94ª Entrega de los Oscars en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 27 de marzo de 2022. Foto: Getty Images

Ahern además afirma: “Estas imágenes van más allá del reconocimiento; sirven como evidencia histórica de representación, influencia y transformación en Hollywood, reforzando el papel indispensable de los archivos en la construcción de nuestro entendimiento de la evolución social y cultural”.