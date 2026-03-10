Premios Óscar 2026: cuándo son y en dónde ver la ceremonia más importante del cine

La edición número 98 de los Premios Óscar se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y contará con la conducción del humorista Conan O’Brien por segundo año consecutivo.

La ceremonia incorporará por primera vez la categoría de Mejor Casting y estará precedida por la tradicional alfombra roja, que comenzará horas antes de la gala. Durante el evento se espera la presencia de actores, directores, productores y otras figuras de la industria cinematográfica internacional. La premiación reúne cada año a producciones y profesionales del cine que compiten en distintas categorías y concentra la atención del público y del sector audiovisual a nivel mundial.

La adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará en Netflix el 7 de noviembre. Foto: Photo by StillMoving.Net for Netflix

PREMIOS Premios Óscar 2026: películas nominadas que se pueden disfrutar en HBO Max

Lista completa de nominados por categoría

Mejor película: Bugonia ; F1 ; Frankenstein ; Hamnet ; Marty Supreme ; One Battle After Another ; The Secret Agent ; Sentimental Value ; Sinners ; y Train Dreams .

; ; ; ; ; ; ; ; ; y . Mejor dirección: Chloé Zhao, por Hamnet ; Josh Safdie, por Marty Supreme ; Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ; Joachim Trier, por Sentimental Value ; y Ryan Coogler, por Sinners .

Chloé Zhao, por ; Josh Safdie, por ; Paul Thomas Anderson, por ; Joachim Trier, por ; y Ryan Coogler, por . Mejor actriz: Jessie Buckley, por Hamnet ; Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You ; Kate Hudson, por Song Sung Blue ; Renate Reinsve, por Sentimental Value ; y Emma Stone, por Bugonia .

Jessie Buckley, por ; Rose Byrne, por ; Kate Hudson, por ; Renate Reinsve, por ; y Emma Stone, por . Mejor actor: Timothée Chalamet, por Marty Supreme ; Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another ; Ethan Hawke, por Blue Moon ; Michael B. Jordan, por Sinners ; y Wagner Moura, por The Secret Agent .

Timothée Chalamet, por ; Leonardo DiCaprio, por ; Ethan Hawke, por ; Michael B. Jordan, por ; y Wagner Moura, por . Mejor actriz de reparto: Elle Fanning, por Sentimental Value ; Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value ; Amy Madigan, por Weapons ; Wunumi Mosaku, por Sinners ; y Teyana Taylor, por One Battle After Another .

Elle Fanning, por ; Inga Ibsdotter Lilleaas, por ; Amy Madigan, por ; Wunumi Mosaku, por ; y Teyana Taylor, por . Mejor actor de reparto: Benicio del Toro, por One Battle After Another ; Jacob Elordi, por Frankenstein ; Delroy Lindo, por Sinners ; Sean Penn, por One Battle After Another ; y Stellan Skarsgård, por Sentimental Value .

Benicio del Toro, por ; Jacob Elordi, por ; Delroy Lindo, por ; Sean Penn, por ; y Stellan Skarsgård, por . Mejor guion adaptado: Will Tracy, por Bugonia ; Guillermo del Toro, por Frankenstein ; Chloé Zhao y Maggi O’Farrell, por Hamnet ; Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ; y Clint Bentler y Greg Kwedar, por Train Dreams .

Will Tracy, por ; Guillermo del Toro, por ; Chloé Zhao y Maggi O’Farrell, por ; Paul Thomas Anderson, por ; y Clint Bentler y Greg Kwedar, por . Mejor guion original: Robert Kaplow, por Blue Moon ; Jafar Panahi, por It Was Just an Accident ; Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme ; Joachim Trier, por Sentimental Value ; y Ryan Coogler, por Sinners .

Robert Kaplow, por ; Jafar Panahi, por ; Ronald Bronstein y Josh Safdie, por ; Joachim Trier, por ; y Ryan Coogler, por . Mejor corto de animación: Butterfly ; Forevergreen ; The Girl Who Cried Pearls ; Retirement Plan ; y The Three Sisters .

; ; ; ; y . Mejor diseño de vestuario: Deborah L. Scott, por Avatar: Fire and Ash ; Kate Hawley, por Frankenstein ; Malgosia Turzanska, por Hamnet ; Miyako Bellizzi, por Marty Supreme ; y Ruth E. Carter, por Sinners .

Deborah L. Scott, por ; Kate Hawley, por ; Malgosia Turzanska, por ; Miyako Bellizzi, por ; y Ruth E. Carter, por . Mejor corto: Anuja ; A Lien ; I’m Not a Robot ; The Last Ranger ; y The Man Who Could Not Remain Silent .

; ; ; ; y . Mejor maquillaje: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por Frankenstein; Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por Kokuho; Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, por Sinners; Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, por The Smashing Machine; y Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, por The Ugly Stepsister.

La 98ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más esperada del cine mundial, se celebrará este domingo 15 de marzo de 2026 en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Mejor banda sonora: Jerskin Fendrix, por Bugonia ; Alexandre Desplat, por Frankenstein ; Max Richter, por Hamnet ; Jonny Greenwood, por One Battle After Another ; y Ludwig Göransson, por Sinners .

Jerskin Fendrix, por ; Alexandre Desplat, por ; Max Richter, por ; Jonny Greenwood, por ; y Ludwig Göransson, por . Mejor película de animación: Arco ; Elio ; KPop Demon Hunters ; Little Amélie or The Character of Rain ; y Zootopia 2 .

; ; ; ; y . Mejor fotografía: Dan Laustsen, por Frankenstein ; Darius Khondji, por Marty Supreme ; Michael Bauman, por One Battle After Another ; Autumn Durald, por Sinners ; y Adolpho Veloso, por Train Dreams .

Dan Laustsen, por ; Darius Khondji, por ; Michael Bauman, por ; Autumn Durald, por ; y Adolpho Veloso, por . Mejor largometraje documental: The Alabama Solution ; Come See Me in the Good Light ; Cutting Through Rocks ; Mr. Nobody Against Putin ; y The Perfect Neighbor .

; ; ; ; y . Mejor corto documental: All the Empty Rooms ; Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud ; Children No More ; The Evil Is Busy ; y Perfectly a Strangeness .

; ; ; ; y . Mejor montaje: Stephen Mirrione, por F1 ; Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme ; Andy Jurgensen, por One Battle After Another ; Olivier Bugge Coutté, por Sentimental Value ; y Michael P. Shawver, por Sinners .

Stephen Mirrione, por ; Ronald Bronstein y Josh Safdie, por ; Andy Jurgensen, por ; Olivier Bugge Coutté, por ; y Michael P. Shawver, por . Mejor película internacional: Brasil, The Secret Agent; Francia, It Was Just an Accident; Noruega, Sentimental Value; España, Sirat; y Túnez, The Voice of Hind Rajab.

Pecadores, película nominada a los premios Óscar. Foto: Fotos: Waner Bros

Mejor canción: Dear Me , de Diane Warren: Relentless; Golden , de KPop Demon Hunters ; I Lied to You , de Sinners ; Sweet Dreams of Joy , de Viva Verdi ; y Train Dreams , de Train Dreams .

, de Diane Warren: Relentless; , de ; , de ; , de ; y , de . Mejor dirección de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau, por Frankenstein ; Fiona Crombie y Alice Felton, por Hamnet ; Jack Fisk y Adam Willis, por Marty Supreme ; Florencia Martin y Anthony Carlino, por One Battle After Another ; y Hannah Beachler y Monique Champagne, por Sinners .

Tamara Deverell y Shane Vieau, por ; Fiona Crombie y Alice Felton, por ; Jack Fisk y Adam Willis, por ; Florencia Martin y Anthony Carlino, por ; y Hannah Beachler y Monique Champagne, por . Mejor sonido: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por F1 ; Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, por Frankenstein ; José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, por One Battle After Another ; Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, por Sinners ; y Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por Sirat .

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por ; Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, por ; José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, por ; Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, por ; y Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por . Mejores efectos especiales: oe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por Avatar: Free and Ash ; Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, por F1 ; David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, por Jurassic World Rebirth ; Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, por The Lost Bus ; y Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, por Sinners .

oe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por ; Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, por ; David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, por ; Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, por ; y Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, por . Mejor casting: Nina Gold por Hamnet, Jennifer Venditti por Marty Supreme, Cassandra Kulukundis por One Battle After Another, Gabriel Domingues por The Secret Agent y Francine Maisier por Sinners.

Ceremonia de nominación de las películas para los Premios Óscar. Foto: AFP

La ceremonia se podrá ver en Colombia a través de TNT en televisión por suscripción y por streaming estará disponible en HBO Max. El evento comenzará a las 6:00 p. m., hora de Colombia, y se extenderá por al menos tres horas.

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo del canal ABC y, por primera vez, también se podrá seguir a través de la plataforma de streaming Hulu, lo que amplía las opciones de acceso para el público.