Él es Ryan Coogler, el guionista que conquistó los Premios Óscar: viene de ser independiente

Ryan Coogler lanzó su carrera cinematográfica con una mirada independiente a la brutalidad policial en Estados Unidos. De ahí transformó el universo de Marvel con sus taquilleras películas de Pantera Negra. Y, ahora, es un cineasta oscarizado.

Coogler, quien en mayo cumplirá 40 años, se llevó el pasado domingo el Óscar a mejor guion original por su horror vampiresco Pecadores, un particular abordaje (lleno de colmillos y sangre) a la segregación racista que caracterizó el sur de Estados Unidos.

La cinta de Warner Bros, ambientada en los años 1930 en Misisipi y protagonizada en un rol doble por su conocido colaborador Michael B. Jordan, arrasó en la taquilla global vendiendo casi 370 millones de dólares.

Ryan Coogler es el ganador por mejor guion original en la película Pecadores. Foto: Oscar/El País

“Estoy muy nervioso y me van a cortar el tiempo. Crecí en Oakland, California, y tenemos mucho de qué hablar”, dijo al recibir la estatuilla. “Es un honor increíble”.

A pesar del escepticismo inicial de los conocedores de la industria, Pecadores llegó a la gala con 16 nominaciones, el mayor número alcanzado por un filme en casi un siglo del Óscar.

Al final se llevó cuatro trofeos: el de mejor actor para Jordan, el premio a Coogler, el de mejor banda sonora para Ludwig Goransson y el de mejor fotografía para Autumn Durald Arkapaw, la primera mujer en ganar en esa categoría.

De Oakland a Cannes

El rápido ascenso de Coogler al cielo de Hollywood era poco probable cuando tenía la intención de especializarse en química en la universidad.

Nació el 23 de mayo de 1986 en Oakland, California, al otro lado de la bahía de San Francisco, donde pasó su infancia.

Practicaba atletismo y fútbol americano, un deporte que le daría una beca universitaria.

Elogiado por el profesor de una clase de escritura creativa durante su primer año, se interesó en redactar guiones y tomó clases de cine mientras completaba un grado en finanzas.

Un programa para escribir libretos que le dio su entonces novia Zinzi (y ahora su esposa, socia de producción y madre de sus tres hijos) alimentó su ambición.

Pecadores, película nominada a los premios Óscar. Foto: Fotos: Waner Bros

“Cuando el fútbol comenzó a sentirse como un capítulo que se cerraba, vi que él buscaba un lugar donde colocar esa energía, y era el cine”, dijo Zinzi al medio especializado The Hollywood Reporter.

Dos años después de completar un grado en Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, Coogler escribió y dirigió su ópera prima: Fruitvale Station.

La cinta de 2013 cuenta la historia de Oscar Grant, un joven negro que fue asesinado por un policía en Oakland durante un arresto en 2009, lo que desató protestas y motines.

Fue la primera colaboración con Michael B. Jordan, quien ha trabajado en todas las cintas de Coogler.

Le dio varios premios, incluidos los de los festivales de Sundance y Cannes. Fue solo el comienzo.

Taquillero

Coogler continuó con Creed. Corazón de campeón (2015), derivada de la franquicia Rocky, con Jordan interpretando al heredero de Apollo Creed y Sylvester Stallone en su rol más conocido, convertido por las circunstancias en su entrenador.

Tres años después lanzó Pantera negra, un nutrido retrato de la ficticia nación de Wakanda, que elevó la representación negra en Hollywood.

La producción ganó tres Óscar y fue nominada a mejor película.

Su secuela de 2022 estuvo marcada por la muerte de su estrella, Chadwick Boseman, quien padecía de cáncer, lo que obligó a Coogler a reescribir el guion.

“Chad y yo nos estábamos volviendo cercanos, así que fue como una herida en el corazón”, dijo Coogler a The Hollywood Reporter.

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Vampiros y blues

Pecadores es quizás su proyecto más personal.

Su punto de partida fue su deseo de aprender más sobre un tío que le enseñó blues y que era originario de Misisipi.

Pero se forjó en su imaginación.

“Me sentí más vulnerable”, dijo Coogler al diario The New York Times sobre la experiencia.

Jordan interpreta a Smoke y Stack, gemelos que pelean en la Primera Guerra Mundial, y que regresan a casa, en el sur de Estados Unidos, luego de trabajar un tiempo para mafiosos en Chicago como Al Capone.

Los hermanos quieren abrir un bar, pero su sueño choca con el pasado esclavista, supremacistas blancos y un bando de vampiros, en una metáfora que representa la explotación de los negros.

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Una secuencia clave de la cinta emplea realismo mágico para mostrar las raíces de la música negra desde África al blues, llegando a ritmos más contemporáneos como el hip-hop.

Es la calma antes de la sangrienta tormenta que se avecina en la cinta.

“En esta película es donde más veo a Ryan”, dijo Jordan a The Hollywood Reporter.

Entre manos, Coogler tiene una tercera edición de Pantera negra y una adaptación al cine de Los expedientes secretos X, la exitosa serie de ciencia ficción de los años 1990.