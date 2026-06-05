Matt Damon hace predicción definitiva sobre ‘La odisea’, una de las producciones más esperadas de este 2026

La odisea, de Christopher Nolan, se ha consolidado como una de las producciones cinematográficas más esperadas de 2026. Desde que se anunció que el aclamado director llevaría a la gran pantalla la legendaria obra atribuida a Homero, la expectativa entre los espectadores no ha dejado de crecer, convirtiendo al proyecto en uno de los más comentados de la industria del entretenimiento.

En medio de este interés, el reconocido actor Matt Damon brindó detalles exclusivos sobre el rodaje de la película y hasta reflexionó sobre la dinámica dentro del set.

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En una entrevista concedida a GQ, el artista expresó su admiración por la ambición detrás de La odisea y aseguró que la película podría representar uno de los últimos ejemplos de una forma de hacer cine que, a su juicio, está desapareciendo rápidamente.

El actor considera que las condiciones que hicieron posible una producción de esta magnitud son cada vez más escasas dentro de la industria cinematográfica actual.

Además, señaló que cree firmemente que proyectos como el liderado por Christopher Nolan podrían convertirse en una rareza en los próximos años, debido a los cambios en los modelos de producción y distribución.

Según explicó, los cineastas difícilmente volverán a tener muchas oportunidades para “rodar películas de esta manera por mucho más tiempo”, haciendo referencia a la apuesta por los grandes escenarios, los efectos prácticos, la filmación a gran escala y la experiencia cinematográfica concebida para la pantalla grande.

Por otro lado, Damon describió la filmación como “algo desconcertante”, que le generó una impresión “casi nostálgica todo el tiempo”, debido a que le recordó el inicio de su carrera..

No obstante, admitió que hoy percibe el sector como un espacio cada vez más ajeno, incluso para quienes llevan décadas de trayectoria.

“Para mí, personalmente, fue una película muy extraña, en el sentido de que tuve una sensación casi nostálgica durante todo el rodaje, porque me recordó a las películas de cuando empecé a trabajar. Y sé que eso va a desaparecer”, comentó Matt Damon.

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Y añadió: “Sabía que esta era la última oportunidad que tendría de hacer algo así”.

Desde su perspectiva, el actor cree que la dirección que está tomando la industria cinematográfica apunta a que quizás nunca sea posible volver a ver un proyecto como La Odisea.

“No creo que se vayan a destinar los recursos para rodar películas de esa manera durante mucho tiempo”, precisó Damon, quien interpreta a Odiseo en la película.