La industria cinematográfica continúa su marcha con nuevos proyectos que, poco a poco, comienzan a tomar forma y a despertar la expectativa del público. Varias producciones ya se perfilan para llegar a las salas de cine, alimentando el interés de los amantes del séptimo arte.
En esta oportunidad, la atención se centró en el próximo largometraje de un reconocido director, inspirado en el célebre poema griego de Homero. La historia, basada en el viaje y las hazañas de los héroes clásicos, servirá como eje narrativo de esta ambiciosa propuesta.
Se trata de La Odisea, una adaptación a cargo de Christopher Nolan, quien promete una mirada renovada y diferente a lo que se ha visto hasta ahora. Su particular estilo marcará un nuevo rumbo para este relato legendario, apoyado además por un elenco de gran nivel que refuerza las expectativas en torno al proyecto.
El primer tráiler oficial salió a la luz semanas atrás, permitiendo observar la esencia de este proyecto. Los fanáticos pudieron conocer sobre este relato, observando a detenimiento cómo lucirá este escenario cinematográfico.
El adelanto dejó en evidencia cómo lucirán los protagonistas, además de dar pistas del desarrollo que dio la producción al famoso escrito. Muchos quedaron sin palabras al ver a grandes famosos tomar estos papeles, teniendo en cuenta la época y los contextos.
Tras guerras, conflictos e intereses políticos, La Odisea dio un vistazo a una de las cintas que más promete en este 2026.
Fecha de estreno de ‘La Odisea’
La Odisea ya tiene fecha de estreno confirmada. La película, desarrollada por Universal Pictures, inició su producción en octubre de 2024 y concluyó su rodaje el 8 de agosto de 2025, luego de 164 días de grabaciones.
De acuerdo con lo anunciado, el ambicioso proyecto llegará oficialmente a las salas de cine el 17 de julio de 2026, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados de ese año.
Elenco oficial de ‘La Odisea’
El reparto de este proyecto estará encabezado por Matt Damon, quien interpretará a Odiseo, legendario rey de Ítaca, y Tom Holland. De igual manera, se verán rostros como el de Zendaya, dándole vida a Atenea; Anne Hathaway, como Penélope; Lupita Nyong’o, que encarnará a Clitemnestra; Robert Pattinson, encargado de ser Hermes; Charlize Theron, como Circe; Benny Safdie, que tomará el lugar de Agamenón.
Este grupo termina de encajar con John Leguizamo; Mia Goth, y Jon Bernthal.