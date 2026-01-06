Gente

“Avengers: Doomsday” presenta su tercer ‘teaser’ oficial y confirma el regreso de los X-Men

Marvel Studios oficializa la llegada de los X-Men clásicos al MCU en el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’. Descubra los detalles del regreso más esperado.

Valentina Rueda Rodríguez

6 de enero de 2026, 7:37 p. m.
Los X-Men están de vuelta en un nuevo adelanto de la esperada cinta 'Avengers: Doomsday
El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) acaba de dar el golpe sobre la mesa que los fanáticos esperaban hace una década. Tras meses de rumores y filtraciones que inundaron las redes sociales, Marvel Studios ha publicado de manera oficial el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’, confirmando por primera vez la integración formal de los X-Men de la era Fox a la línea temporal principal de los Vengadores.

De la filtración a la oficialidad: Un tráiler de alta definición

Durante las últimas semanas, los seguidores de la saga habían lidiado con clips de baja resolución y audios distorsionados que circulaban de forma ilegal en plataformas como X y TikTok. Al igual que ocurrió en su momento con los avances de Steve Rogers y Thor, la expectativa era insostenible.

Sin embargo, la espera terminó. Marvel ha liberado finalmente el material en alta definición, permitiendo apreciar con total nitidez el diseño de los personajes y, sobre todo, la calidad de audio que confirma los diálogos clave de este crossover. “El segundo teaser de Avengers: Doomsday ya se puede ver en alta definición y tiene a los X-Men como protagonistas”, señala la fuente, destacando que este movimiento busca limpiar la imagen de la película tras el caos de las filtraciones.

El retorno de los mutantes: ¿Quiénes aparecen?

La gran noticia que tiene al mundo del entretenimiento en vilo es la aparición de figuras icónicas de la franquicia mutante original. El avance “confirma por primera vez la llegada formal de los X-Men clásicos al Universo Cinematográfico de Marvel”, integrando a los personajes que marcaron a una generación bajo el sello de Fox con los héroes actuales de Disney.

Este movimiento estratégico no solo apela a la nostalgia, sino que resuelve una de las mayores incógnitas de la Fase 6. En el video se pueden observar sutiles, pero poderosas referencias a la Mansión X y la interacción de figuras como Cíclope y Tormenta con los restos de los Vengadores, quienes aún intentan procesar la amenaza que representa el nuevo villano.

El factor Robert Downey Jr. y el camino a ‘Doomsday’

El tema central de esta entrega no solo son los mutantes, sino la figura de Robert Downey Jr., quien regresa al estudio, pero no como el heroico Iron Man, sino bajo la máscara del temible Victor von Doom (Doctor Doom). La trayectoria de Downey Jr. ha estado intrínsecamente ligada al éxito de Marvel; su regreso es visto por los analistas como el “salvavidas” necesario para recuperar las cifras de taquilla que flaquearon en años anteriores.

En Colombia, la fiebre por Marvel siempre ha sido masiva, posicionando cada estreno de la franquicia entre las películas más vistas de la historia del país. Con la confirmación de los X-Men, se espera que ‘Avengers: Doomsday’ rompa récords de preventa en las principales salas de cine de Bogotá, Medellín y Cali.

¿Qué esperar de la trama?

El avance sugiere que la colisión de universos (incursiones) llegará a su punto crítico. La participación de los X-Men no será un simple cameo; según las fuentes citadas, serán ejes fundamentales para intentar detener los planes de Doctor Doom, quien busca reestructurar la realidad a su imagen y semejanza.

Con este lanzamiento, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, cumple la promesa de unificar todas las propiedades de Marvel bajo un mismo techo narrativo, cerrando un ciclo que comenzó en el año 2000 con la primera película de los mutantes y que hoy, en 2026, encuentra su hogar definitivo en el MCU.

