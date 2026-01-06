Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

La edición número 31 de los Critics Choice Awards prometía ser una celebración de lo mejor del séptimo arte, pero terminó envuelta en una agria polémica. Lo que debió ser el momento cumbre para el cine latinoamericano se transformó en un episodio de confusión y críticas tras la decisión de la organización de entregar el premio a Mejor película internacional en plena alfombra roja, lejos del escenario principal y bajo una evidente falta de protocolo, dejando ver entre líneas la poca relevancia de esta categoría.

Mientras el elenco de la aclamada cinta brasileña El agente secreto desfilaba frente a las cámaras y lidiaba con el asedio de la prensa, fueron interceptados por una conductora de la transmisión oficial. “Espera, tengo una sorpresa para ti”, lanzó la presentadora con entusiasmo, rompiendo el flujo del desfile.

Acto seguido, y ante la mirada atónita de los presentes, anunció: “Felicidades, el premio de Mejor película internacional es para El agente secreto. El director Kleber Mendonça Filho, una de las figuras más respetadas del cine contemporáneo, recibió la estatuilla con un gesto que mezclaba la sorpresa con una profunda confusión.

Sin tiempo para un discurso formal y rodeado del ruido ambiente de los flashes, el reconocimiento pareció más un trámite publicitario que un honor cinematográfico.

La furia de J.A. Bayona y las redes sociales

El desplante no pasó desapercibido para las grandes figuras de la industria. El director español J.A. Bayona, responsable de éxitos globales como La sociedad de la nieve, Lo imposible y Jurassic World: el reino caído, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica contra la organización del evento.

“Qué incómodo ver cómo, en los Critics Choice Awards, el premio a la mejor película en lengua extranjera se entrega entre flashes, ruido ambiental y la indiferencia de todo el mundo alrededor”, denunció Bayona vía Instagram. El cineasta subrayó la falta de respeto hacia su colega: “El director, al que apenas se le concede tiempo para decir nada, ni siquiera había sido avisado”.

En las plataformas digitales, el sentimiento fue unánime. Internautas y críticos calificaron el acto como una forma de “minimizar” el cine no anglohablante, relegando una de las categorías más competitivas a un segmento secundario.

La justificación detrás de este movimiento radica en la saturación del programa. Con 24 categorías de cine y 21 de televisión, la producción de los Critics Choice Awards decidió que varias ternas técnicas y la de película extranjera no tendrían espacio en la transmisión en vivo de este domingo.

Sin embargo, para los expertos, el argumento del tiempo es insuficiente cuando se trata de reconocer la excelencia internacional. Al no otorgarles un espacio en el escenario, se envía un mensaje de exclusión que golpea directamente la diversidad que estos premios dicen promover.

Kleber Mendonça Filho: una trayectoria de prestígio

No es la primera vez que Kleber Mendonça Filho pone a Brasil en el mapa global. Con obras maestras como Bacurau (Premio del Jurado en Cannes) y Aquarius, el director se ha consolidado como una voz crítica y visualmente poderosa. Que un artista de su talla reciba un galardón de esta manera es, para muchos, una mancha en la historia de los críticos de Hollywood.

La polémica queda abierta, por ahora, el sabor agridulce de la victoria de El agente secreto queda como el gran lunar de la temporada de premios 2026.