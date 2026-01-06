Gente

Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

¿Falta de respeto? El incómodo momento en que Kleber Mendonça Filho recibió su premio a la mejor película internacional.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

6 de enero de 2026, 5:25 p. m.
El premio a “Mejor Película Extrajera” fue entregado en plena alfombra roja y sin previo aviso.
El premio a “Mejor Película Extrajera” fue entregado en plena alfombra roja y sin previo aviso. Foto: Kleber Mendonça Filho,

La edición número 31 de los Critics Choice Awards prometía ser una celebración de lo mejor del séptimo arte, pero terminó envuelta en una agria polémica. Lo que debió ser el momento cumbre para el cine latinoamericano se transformó en un episodio de confusión y críticas tras la decisión de la organización de entregar el premio a Mejor película internacional en plena alfombra roja, lejos del escenario principal y bajo una evidente falta de protocolo, dejando ver entre líneas la poca relevancia de esta categoría.

De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Mientras el elenco de la aclamada cinta brasileña El agente secreto desfilaba frente a las cámaras y lidiaba con el asedio de la prensa, fueron interceptados por una conductora de la transmisión oficial. “Espera, tengo una sorpresa para ti”, lanzó la presentadora con entusiasmo, rompiendo el flujo del desfile.

Acto seguido, y ante la mirada atónita de los presentes, anunció: “Felicidades, el premio de Mejor película internacional es para El agente secreto. El director Kleber Mendonça Filho, una de las figuras más respetadas del cine contemporáneo, recibió la estatuilla con un gesto que mezclaba la sorpresa con una profunda confusión.

Sin tiempo para un discurso formal y rodeado del ruido ambiente de los flashes, el reconocimiento pareció más un trámite publicitario que un honor cinematográfico.

Gente

De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Gente

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

Política

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Gente

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

Gente

Sara Uribe y Manuela Gómez se vieron cara a cara y tuvieron ‘cruce’ en pleno programa en vivo: “Aproveche esos 3 minutos de fama”

Gente

Reconocido actor destapó vínculo con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, tras captura de Maduro: “La conozco muy bien”

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 6 de enero

Gente

La serie ‘prohibida’ del creador de ‘Peaky Blinders’ se convierte en lo más visto de Netflix casi diez años después

Arcadia

Timothée Chalamet impulsa su candidatura al Óscar: lo que necesita saber de los Critics Choice

Gente

Duelo de titanes: Guillermo del Toro, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Jennifer Lawrence por el Globo de Oro 2026

La furia de J.A. Bayona y las redes sociales

El desplante no pasó desapercibido para las grandes figuras de la industria. El director español J.A. Bayona, responsable de éxitos globales como La sociedad de la nieve, Lo imposible y Jurassic World: el reino caído, utilizó sus redes sociales para lanzar una dura crítica contra la organización del evento.

“Qué incómodo ver cómo, en los Critics Choice Awards, el premio a la mejor película en lengua extranjera se entrega entre flashes, ruido ambiental y la indiferencia de todo el mundo alrededor”, denunció Bayona vía Instagram. El cineasta subrayó la falta de respeto hacia su colega: “El director, al que apenas se le concede tiempo para decir nada, ni siquiera había sido avisado”.

En las plataformas digitales, el sentimiento fue unánime. Internautas y críticos calificaron el acto como una forma de “minimizar” el cine no anglohablante, relegando una de las categorías más competitivas a un segmento secundario.

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

La justificación detrás de este movimiento radica en la saturación del programa. Con 24 categorías de cine y 21 de televisión, la producción de los Critics Choice Awards decidió que varias ternas técnicas y la de película extranjera no tendrían espacio en la transmisión en vivo de este domingo.

Sin embargo, para los expertos, el argumento del tiempo es insuficiente cuando se trata de reconocer la excelencia internacional. Al no otorgarles un espacio en el escenario, se envía un mensaje de exclusión que golpea directamente la diversidad que estos premios dicen promover.

Kleber Mendonça Filho: una trayectoria de prestígio

No es la primera vez que Kleber Mendonça Filho pone a Brasil en el mapa global. Con obras maestras como Bacurau (Premio del Jurado en Cannes) y Aquarius, el director se ha consolidado como una voz crítica y visualmente poderosa. Que un artista de su talla reciba un galardón de esta manera es, para muchos, una mancha en la historia de los críticos de Hollywood.

La polémica queda abierta, por ahora, el sabor agridulce de la victoria de El agente secreto queda como el gran lunar de la temporada de premios 2026.

Más de Gente

El premio a “Mejor Película Extrajera” fue entregado en plena alfombra roja y sin previo aviso.

Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

El actor canadiense y copropietario del club capitalino apareció en redes sociales luciendo el nuevo uniforme

De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Violeta Bergonzi y Valentina Taguado tuvieron un cruce.

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

Maria Elvira Salazar le habla claro a Gustavo Petro: termine su mandato y dé un paso al costado.

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

'Que hay pa dañar' programa de RCN, sale del aire por diferencias con Taguado.

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

Sara Uribe y Manuela Gómez

Sara Uribe y Manuela Gómez se vieron cara a cara y tuvieron ‘cruce’ en pleno programa en vivo: “Aproveche esos 3 minutos de fama”

Fernando Carrillo, famoso actor, habló sobre captura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Reconocido actor destapó vínculo con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, tras captura de Maduro: “La conozco muy bien”

Niño Prodigio: nuevos vaticinios para la jornada

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 6 de enero

Taboo la serie producida y protagonizada por Tom Hardy que revive gracias a su llegada a Netflix

La serie ‘prohibida’ del creador de ‘Peaky Blinders’ se convierte en lo más visto de Netflix casi diez años después

La fortuna podría sonreír a tres signos con altas probabilidades de éxito en la lotería y el chance.

Los 3 signos zodiacales que tendrán un golpe de suerte en amor y dinero esta semana

Noticias Destacadas