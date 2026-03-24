Cultura

Netflix la eliminará en horas: la saga épica que revolucionó el cine y que debe ver antes de que desaparezca

Desde su estreno, estas películas han logrado consolidarse como un fenómeno cultural global que sigue vigente.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
24 de marzo de 2026, 8:25 a. m.
Esta saga épica sería eliminada de la plataforma de streaming.
Esta saga épica sería eliminada de la plataforma de streaming. Foto: Fotograma Youtube @ParamountMexico / El Padrino: 50 años - Tráiler oficial - Descúbrela en cines, febrero 24 / 00:10 / PARAMOUNT PICTURES MÉXICO

Una de las trilogías más destacadas por su cuidada estética visual y su ritmo pausado, que facilita una conexión con el espectador, es El Padrino. Sin embargo, en la plataforma de streaming Netflix se tiene prevista su salida para el 24 de marzo.

Número uno en Prime Video: ‘Crime Scene Investigation’, la serie de la forense que inspiró a CSI

Aun así, la saga continuará disponible en otros servicios como Movistar Plus+, Paramount Plus, HBO Max y Prime Video, variando según la región. Además, también es posible alquilarlas o comprarlas a través de Apple TV Store, Google Play y Claro video.

El padrino consagró como actor a Al Pacino, quien hizo el papel de Michael, el menor de los Corleone. El éxito de la saga radica en que se adentra en profundidad en una familia mafiosa italoamericana.
El padrino consagró como actor a Al Pacino. Foto: foto: afp

Al hablar de la saga de El Padrino, es referirse a uno de los cimientos más sólidos del cine contemporáneo. La obra dirigida por Francis Ford Coppola, basada en la novela de Mario Puzo, no solo transformó el género de mafias, sino que lo llevó a un nivel narrativo más profundo, en el que el poder, la familia y la corrupción adquieren un peso.

La primera película, El Padrino, es considerada una obra de equilibrio entre lo íntimo y lo épico. La narrativa logra combinar momentos de gran intensidad con las actuaciones de Marlon Brando y Al Pacino que fueron determinantes para convertir una historia criminal en un drama familiar de alcance universal.

Televisión

Número uno en Prime Video: ‘Crime Scene Investigation’, la serie de la forense que inspiró a CSI

Arcadia

Estéreo Picnic XV, día 3: Deftones fue histórico; Interpol, sublime, y Viagra Boys dio más que irreverencia

Arte

Cristina Sepúlveda, directora de vestuario de ‘La primera vez’, reveló en SEMANA detalles del emotivo proceso de vestir el final de la serie

Arcadia

Estéreo Picnic XV, día 2: 31 Minutos, o el reino de marionetas; Tom Morello, o el antifascismo sonoro

Televisión

La nueva miniserie de Netflix que tardó solo 24 horas en conquistar el mundo: Así es el thriller que está rompiendo récords

Cine

Disney confirma fechas de ‘Lilo & Stitch 2′ y ‘Los Increíbles 3′: el doble estreno que apunta a dominar el 2028

Arcadia

Estéreo Picnic XV, día 1: Turnstile, Lorde, Tyler, the Creator, o el triunfo de abrazar la amalgama musical

Televisión

¿Qué ver en Netflix? Estrenos que llegan a la plataforma del 23 al 29 de marzo de 2026

Televisión

Netflix la ocultó por 3 años: La película de casi 3 horas que es puro ‘sufrimiento’ y fue destrozada por la crítica

Televisión

Netflix anuncia el regreso por sorpresa de ‘Stranger Things’ con su versión definitiva en una decisión nunca vista

Estrenos en Netflix y otras plataformas en la semana del 19 al 23 de enero de 2026
La saga continuará disponible en otros servicios como Movistar Plus+, Paramount Plus, HBO Max y Prime Video Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Con El Padrino: Parte II, la saga alcanzó un nuevo nivel de complejidad. La película amplió el universo narrativo al alternar entre el pasado de Vito y el presente de Michael, lo que profundizó en los orígenes y las consecuencias del poder. Esta estructura le dio una dimensión adicional a la historia, consolidando la secuela como una de las más destacadas en la historia del cine.

Estéreo Picnic XV, día 2: 31 Minutos, o el reino de marionetas; Tom Morello, o el antifascismo sonoro

Finalmente, la tercera entrega, El Padrino: Parte III, ha sido objeto de debate entre críticos y espectadores. Sin embargo, ofrece un cierre coherente con la evolución del protagonista, mostrando el costo emocional y moral de sus decisiones. La historia concluye con un tono amargo, subrayando que el poder rara vez queda impune.