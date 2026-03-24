Netflix la eliminará en horas: la saga épica que revolucionó el cine y que debe ver antes de que desaparezca

Una de las trilogías más destacadas por su cuidada estética visual y su ritmo pausado, que facilita una conexión con el espectador, es El Padrino. Sin embargo, en la plataforma de streaming Netflix se tiene prevista su salida para el 24 de marzo.

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Aun así, la saga continuará disponible en otros servicios como Movistar Plus+, Paramount Plus, HBO Max y Prime Video, variando según la región. Además, también es posible alquilarlas o comprarlas a través de Apple TV Store, Google Play y Claro video.

El padrino consagró como actor a Al Pacino. Foto: foto: afp

Al hablar de la saga de El Padrino, es referirse a uno de los cimientos más sólidos del cine contemporáneo. La obra dirigida por Francis Ford Coppola, basada en la novela de Mario Puzo, no solo transformó el género de mafias, sino que lo llevó a un nivel narrativo más profundo, en el que el poder, la familia y la corrupción adquieren un peso.

La primera película, El Padrino, es considerada una obra de equilibrio entre lo íntimo y lo épico. La narrativa logra combinar momentos de gran intensidad con las actuaciones de Marlon Brando y Al Pacino que fueron determinantes para convertir una historia criminal en un drama familiar de alcance universal.

La saga continuará disponible en otros servicios como Movistar Plus+, Paramount Plus, HBO Max y Prime Video Foto: Montaje SEMANA | Getty Images

Con El Padrino: Parte II, la saga alcanzó un nuevo nivel de complejidad. La película amplió el universo narrativo al alternar entre el pasado de Vito y el presente de Michael, lo que profundizó en los orígenes y las consecuencias del poder. Esta estructura le dio una dimensión adicional a la historia, consolidando la secuela como una de las más destacadas en la historia del cine.

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Finalmente, la tercera entrega, El Padrino: Parte III, ha sido objeto de debate entre críticos y espectadores. Sin embargo, ofrece un cierre coherente con la evolución del protagonista, mostrando el costo emocional y moral de sus decisiones. La historia concluye con un tono amargo, subrayando que el poder rara vez queda impune.