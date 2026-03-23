El fenómeno de Scarpetta ya domina el streaming global. Basada en las novelas de Patricia Cornwell, la producción que hoy es tendencia en Prime Video rescata al personaje que sentó las bases del éxito de CSI: Crime Scene Investigation y revolucionó el thriller forense.

Solo tres episodios y basada en hechos reales: la miniserie “brutal” que arrasa en Prime Video

¿Por qué Scarpetta es la serie más vista en Prime Video en 2026?

La nueva apuesta de Prime Video ha logrado posicionarse como la serie más vista en múltiples países, consolidándose como uno de los fenómenos televisivos de 2026.

Se trata de Scarpetta, una producción basada en la célebre saga literaria de la escritora Patricia Cornwell, considerada pionera del thriller forense moderno.

El éxito de la serie no es casual. Según el portal especializado SensaCine, la obra de Cornwell marcó un antes y un después en la narrativa criminal al introducir el rigor científico y el trabajo de laboratorio como eje central en la resolución de crímenes.

Esta perspectiva influyó directamente en producciones posteriores, entre ellas CSI: Crime Scene Investigation, una de las franquicias más influyentes del género (SensaCine).

La historia real detrás de la forense que inspiró CSI

Publicada por primera vez en 1990, la saga de Kay Scarpetta acumula decenas de novelas y ha sido clave en la popularización de la medicina forense dentro de la cultura popular.

La propia Cornwell ha señalado en diversas entrevistas que su intención siempre fue acercar el trabajo científico al gran público.

Esto, según críticos y medios especializados, terminó redefiniendo el género policial contemporáneo (SensaCine).

La adaptación televisiva, protagonizada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, llega más de tres décadas después del debut literario del personaje, en un contexto donde el interés por las historias criminales sigue en auge.

La historia de Kay Scarpetta llega al streaming con gran éxito y ya lidera el ranking de Prime Video. Foto: Captura de pantalla YouTube @Prime Video

De acuerdo con datos recogidos por SensaCine, la serie no solo alcanzó el primer lugar en audiencia en más de 20 países, sino que también aseguró una segunda temporada tras su estreno.

Este fenómeno confirma una tendencia clara: el regreso del thriller forense como uno de los formatos más atractivos para las audiencias globales.

A diferencia de los relatos policiales clásicos centrados en la intuición del detective, producciones como Scarpetta apuestan por el análisis científico, un enfoque que ha demostrado mantener el interés del público durante décadas.

Con una base literaria sólida, un elenco de primer nivel y el respaldo de una plataforma global como Prime Video, la serie se perfila como una de las franquicias más prometedoras del panorama actual.

Con ella se retoma el legado de historias que, como CSI: Crime Scene Investigation, cambiaron para siempre la forma de contar el crimen en televisión.