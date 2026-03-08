Televisión

Solo tres episodios y basada en hechos reales: la miniserie “brutal” que arrasa en Prime Video

Este proyecto cautivó con el relato y la trama que manejó en una corta duración.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

8 de marzo de 2026, 8:10 p. m.
La plataforma Amazon Prime Video ha ampliado su catálogo de producciones internacionales con títulos que exploran historias reales y personajes controvertidos. Entre esas propuestas destaca la miniserie Carlos, una producción que combina drama político, thriller y biografía para narrar la vida de uno de los personajes más enigmáticos del siglo XX: el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, conocido mundialmente como “Carlos”.

La ficción, dirigida por Olivier Assayas, se sumerge en la trayectoria del militante que se convirtió en un nombre temido en la política internacional durante las décadas de 1970 y 1980. La serie reconstruye el ascenso de Ramírez Sánchez dentro de redes revolucionarias y organizaciones armadas, mostrando cómo pasó de ser un activista ideológico a convertirse en una figura vinculada a múltiples atentados y operaciones clandestinas en distintos países.

Uno de los elementos más comentados de la producción es su enfoque narrativo. Lejos de presentar un retrato simplificado, la miniserie opta por explorar las contradicciones del personaje. Algunos lo veían como un símbolo de la izquierda radical, mientras que otros lo consideraban un oportunista que trabajaba para diferentes intereses políticos y servicios secretos durante los años finales de la Guerra Fría.

El papel principal recae en Édgar Ramírez, cuya interpretación fue ampliamente elogiada por su intensidad y transformación física. El actor logra transmitir la evolución de un personaje complejo que atraviesa distintas etapas, desde su juventud militante hasta su consolidación como figura perseguida por agencias internacionales. Su actuación aporta profundidad emocional a una trama cargada de tensión política y episodios históricos.

Además del retrato del protagonista, la serie destaca por su ambiciosa reconstrucción de escenarios internacionales. La historia se mueve entre Europa y Medio Oriente, reflejando el clima de confrontación ideológica que dominó gran parte del panorama geopolítico del siglo pasado. Esa mirada amplia convierte a Carlos en algo más que un relato biográfico: funciona también como una crónica de los conflictos y alianzas que definieron una época.

Con su mezcla de investigación histórica, suspenso y drama humano, la miniserie se ha consolidado como una de las propuestas más intensas dentro del catálogo de Prime Video. Para los amantes de las historias basadas en hechos reales y personajes polémicos, Carlos ofrece un retrato inquietante de cómo la política, la ideología y la ambición pueden entrelazarse en la construcción de una leyenda tan fascinante como peligrosa.

