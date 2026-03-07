Televisión

La miniserie de Netflix que arrasa con más de 80 millones de vistas y se puede maratonear en pocas horas

La producción llamó la atención del público internacional, logrando un gran desempeño dentro de la plataforma.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de marzo de 2026, 7:20 a. m.
Mi dulce niña, serie de Netflix
Mi dulce niña, serie de Netflix Foto: Netflix - Montaje SEMANA

En medio del amplio catálogo de producciones de suspenso disponibles en las plataformas digitales, una serie europea logró destacarse con fuerza entre los espectadores. Se trata de Mi dulce niña, un thriller alemán disponible en Netflix que, desde su lanzamiento, captó la atención de millones de personas en distintas partes del mundo gracias a su historia inquietante y a un ritmo narrativo que mantiene la tensión de principio a fin.

Netflix paraliza a su audiencia con este ‘thriller’ de 4 episodios para ver esta semana

La miniserie, compuesta por apenas seis episodios, se convirtió en una de las propuestas más comentadas dentro del servicio de streaming. Su corta duración y su narrativa intensa permiten que muchos espectadores la consuman en una sola jornada, algo que ha impulsado su popularidad y la ha llevado a acumular más de 80 millones de visualizaciones en la plataforma.

En cuanto a la trama, el relato se basa en Lena, una joven que vive atrapada en una casa de alta seguridad, junto a Hannah y Jonathan, dos niños que pasan por las mismas condiciones. Cuando logra escapar, la mujer termina con la menor en un hospital.

Todo da un giro inesperado, cuando en el lugar ven un parecido de Lena con una joven que desapareció 13 años atrás y era buscada desesperadamente por sus padres.

Sigue a una mujer y dos niños secuestrados en una casa de alta seguridad con normas estrictas. Tras escapar y sufrir un accidente, se revela que el caso oculta un secuestro sin resolver desde hace 13 años, desatando un complejo thriller psicológico lleno de giros”, se lee en la reseña.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del público es la forma en que la historia se construye desde distintos puntos de vista. La serie alterna entre la investigación policial, los recuerdos fragmentados de las víctimas y la perspectiva inquietante de los personajes involucrados, lo que genera una atmósfera cargada de misterio.

Otro de los elementos destacados es su estética visual sobria y atmosférica, característica de varias producciones europeas del género. La fotografía, el uso de los silencios y la construcción de los espacios refuerzan la sensación de inquietud que acompaña toda la historia.

Con estos ingredientes, Mi dulce niña se consolidó como una de las miniseries más comentadas dentro de Netflix en los últimos años. Su combinación de misterio, drama psicológico y narrativa compacta demuestra que las producciones internacionales siguen ganando terreno en el streaming y conquistando audiencias globales con historias intensas y bien construidas.

Elenco de ‘Mi dulce niña’

El proyecto cuenta con la participación de Kim Riedle, Naila Schuberth, Sammy Schrein, Hans Löw, Haley Louise Jones, Justus von Dohnányi, Julika Jenkins, Birge Schade, Christian Beermann y Seraphina Maria Schweiger

