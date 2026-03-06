Ben Affleck se une a Netflix: el gigante adquiere su startup de IA

Ben Affleck, el reconocido actor y cineasta estadounidense, da un paso audaz hacia el futuro del entretenimiento al aliarse con Netflix mediante la adquisición de su startup InterPositive.

Esta movida, anunciada el jueves 5 de marzo de 2026, marca un hito en la integración de la inteligencia artificial en la producción audiovisual, consolidando a Affleck no solo como estrella de Hollywood sino como visionario emprendedor.

InterPositive, la empresa de tecnología cinematográfica fundada por Ben Affleck que desarrolla herramientas impulsadas por IA construidas por y para cineastas. Su misión, de acuerdo a lo revelado a través de un comunicado de Netflix, es usar tecnología emergente para proteger y expandir la elección creativa, la cual está profundamente alineada con la creencia de larga data de Netflix de que la innovación debe servir a los narradores y al proceso creativo.

InterPositive, la compañía del actor Ben Affleck, fue fundada con el propósito de desarrollar modelos de inteligencia artificial orientados a técnicas cinematográficas TF_DAY14-0322.RAF Foto: Netflix

InterPositive, fundada en 2022, se especializa en herramientas de inteligencia artificial diseñadas para la industria cinematográfica. Su primer modelo de IA fue entrenado para entender la lógica visual y consistencia editorial, respetando reglas cinematográficas ante retos reales como tomas perdidas, reemplazos de fondos o fallos de iluminación, con restricciones éticas que salvaguardan la intención creativa y dejan las decisiones artísticas en manos de directores y artistas.

“En 2022, pasé mucho tiempo observando el auge temprano de la IA en producción. Como cineasta, podía ver cómo estos modelos se quedaban cortos. Para que los artistas apliquen estas herramientas hacia las historias a las que dedicamos nuestras vidas, necesitan ser construidas a propósito para representar y proteger todas las cualidades que hacen una gran historia: las sutilezas del cine, los desafíos predecibles e impredecibles de los entornos de producción, la distorsión de una lente o la forma en que la luz cambia a lo largo de una escena”, explicó Affleck en el comunicado oficial, enfatizando su responsabilidad hacia sus pares en la industria para preservar el poder de la creatividad humana.

Netflix por su parte confirmó la compra de InterPositive incorporando a todo su equipo y designando a Affleck como asesor sénior. “Hemos combinado tecnología con arte para ayudar a grandes películas y series a encontrar su público. Esta adquisición invierte en innovación impulsada por creadores, manteniendo a los cineastas en el centro”, declaró la compañía.

Elizabeth Stone, Chief Product and Technology Officer de Netflix, añadió: “Nuestra aproximación a la IA siempre ha estado enfocada en servir de manera significativa las necesidades de la comunidad creativa y nuestros miembros. El equipo de InterPositive se une a Netflix porque compartimos la creencia de que la innovación debe empoderar a los narradores, no reemplazarlos”.

Bela Bajaria, Chief Content Officer de la plataforma resaltó: “Nuestra relación con los artistas siempre ha estado basada en la confianza: apoyando todo el rango de su creatividad y asegurando que tengan el poder de decidir cómo se hacen sus películas y shows. Ben y su equipo en InterPositive dan más opciones, más control y más protección para su visión”.

Aunque los términos financieros no se divulgaron públicamente, la compra fortalece la apuesta de Netflix por IA responsable en producción audiovisual, alineándose con su historia de más de dos décadas emparejando tecnología con arte.

Affleck, como consejero, integrará estas capacidades en herramientas especializadas, potenciando la misión de Netflix de servir a narradores. “No podría estar más feliz de que este trabajo continúe con el equipo de Netflix, y miro hacia adelante para proveer a la comunidad creativa más amplia acceso a lo que construimos y al futuro que trabajamos juntos”, concluyó Affleck.