Premios India Catalina: lista completa de los ganadores de la edición 2026

La edición 2026 de los Premios India Catalina volvió a reunir a las principales figuras de la industria audiovisual colombiana en una noche cargada de emoción, reconocimiento y talento.

Desde el emblemático escenario en Cartagena, la ceremonia celebró lo mejor de la televisión, las plataformas digitales y las nuevas narrativas, destacando las producciones y artistas que marcaron el último año con propuestas innovadoras y de alto impacto.

En una noche en la que no faltaron los discursos conmovedores, las sorpresas y los momentos virales, varias producciones se consolidaron como las grandes ganadoras, mientras que nuevos nombres comenzaron a abrirse camino con fuerza en la escena nacional.

Esta es la lista completa de los ganadores de la edición número 42 de los galadones:

Grupo ficción

Mejor Serie de Ficción

• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Mejor Miniserie o Serie Corta

• Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

Mejor Dirección de Ficción

• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor de Reparto

• Juan Pablo Urrego - Delirio - TIS Studios/Netflix

Actriz o Actor revelación del año

• Juliana García - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Mejor Libreto de Ficción

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

Mejor Actriz Protagónica

• Carmen Villalobos - La Huésped - CMO Studios/Netflix

Mejor Actor Protagónico

• Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Mejor Actriz de Reparto

• Paola Turbay - Delirio - TIS Studios/Netflix

Grupo: documental, periodístico y deportivo

Mejor Documental

• Chiribiquete - Señal Colombia RTVC

Mejor Serie Documental

• Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia

Mejor Noticiero Nacional

• Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

Mejor Noticiero Regional o Local

• Citynoticias – CityTV.

Mejor Presentador(a) de noticias

• María Fernanda Navia - Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.

“Tenemos la posibilidad de derribar fronteras”: Natalia Reyes habla en SEMANA sobre su importante premio en los India Catalina

Mejor Producción Periodística

El Espejo - Temporada 1: El cine sana - Corporaci√≥n audiovisual El Espejo/RTVC Play

Mejor Producción Deportiva

• Terreno de Juego - Telecafé

Mejor Presentador(a) de Deportes

• María Fernanda Reyes - Citynoticias – CityTV

Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)

• Origen Divergente - Viento en Popa/Telepacífico

Mejor Producción de canal comunitario

• La Vorágine de José Eustasio - Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC

Grupo: variedades, reality, comedia y musical

Mejor Producción de Variedades

• Bravíssimo – CityTV

Mejor Presentador(a) de Variedades

• Marcelo Cezán - Bravíssimo - CityTV

Marcelo Cezán en los Premios India Catalina. Foto: Premios India Catalina

Mejor Reality o Concurso

• Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece

Mejor Producción de Comedia

• Betty La Fea - La Historia continua S2 - Estudios RCN/Amazon Prime

Mejor Producción Musical

• Armenia - Canal Trece

Mejor Video Musical

• La María - Diego Cáceres y Nidia Góngora - Pivote Films Bogotá Fashion Films

Grupo: infantil, juvenil, universitario y animación

​Mejor ​Producción Infantil

• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia

Mejor Producción Juvenil

• La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Mejor Talento Infantil y/o Juvenil

• Majo Vargas - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO

Majo Vargas en los Premios India Catalina. Foto: Premios India Catalina

Mejor Producción de Animación

• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia

Mejor Actuación de Voz

• Nara Gutierrez - Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece

Mejor Producción Universitaria

• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom

Grupo: categorías técnicas

Mejor Edición de ficción

• Alejandro Norenha - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Dirección de Fotografía de ficción

• Diego Forero y Sergio García - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé

Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)

• Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Consuelo Luzardo se pronunció en SEMANA sobre su reconocimiento en los India Catalina: “Me emociona hablar de mi oficio”

Mejor Diseño de Vestuario

• Rosita Cabal - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé

Mejor Musicalización de ficción

• Manuel J. Gordillo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Mejor Diseño Sonoro de ficción

• Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Mejor Edición de no ficción

• Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency

Mejor Director de fotografía de no ficción

• Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango - Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC

Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).

• José Varón - Contracorriente - Telepacifico

Mejor Musicalización de no ficción

• Froyber Maya y Julio Cortés - Salseando Ando - La Cuadra Visual/ Telepacifico

Mejor Diseño Sonoro de no ficción

• Daniela Gómez Vanegas - Las Voces de la Tierra - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia

Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible

• Estado de Fuga 1986 - AG Studios / Netflix

Grupo: digital, transmedia y marca

Mejor Producción Transmedia

• Colombia es una Maravilla - OGA Producciones

Mejor Vodcast Conversacional -

• Vamos pa Eso - Fragore Studio

Mejor Vodcast Temático

• Microdosis de Amor Propio - Katherin Porto

Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet

• La Calle del Mensajero - Inter Rapidísimo

Mejor Spot Publicitario

• Fichaje Nacional - Akira Cine

Grupo: favoritos del público

Producción de Ficción Favorita del Público

• La Vorágine - Quinto Color / Telecafé

Actriz Favorita del Público

• Carmen Villalobos - La Húesped - Netflix

Actor Favorito del Público

• Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3 - Caracol Televisión / Netflix

La esperada cuarta temporada de La primera vez llega a Netflix el 18 de marzo Foto: Cortesía Netfilx

Noticiero Favorito del Público

• RTVC Noticias - Señal Colombia

Vodcast Favorito del Público

• Más Allá del Silencio con Rafael Poveda - Rafael Televisión S.A.S

Producción de Variedades Favorito del Público

• Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión / Warner Bross Discovery

Presentador Favorito del Público

• Sara Uribe - Somos Café - ​Sede TV S.A.S / Telecafé

Mejor Creador de Contenido Digital

• Emiro Navarro

Grupo: Iberoamericana

Mejor Serie Iberoamericana de Ficción

• Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Mejor Serie de ficción vertical

• Chamado Na Madrugada - Idilio TV

Mejor Serie de ficción web

• Rumbos Cruzados - Dirty Kitchen/Banco Mundial

Mejor corto o short vertical

Los Propios - Telemedellín (Colombia)

Flavia Dos Santos habló en SEMANA previo a los India Catalina; se refirió a su rol y a la serie colombiana que la conquistó

Mejor actriz iberoamericana de ficción

• Paulina Dávila - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

​Mejor actor iberoamericano de ficción

• Pablo Cruz - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)

Mejor serie documental iberoamericano

• Marcial Maciel: El Lobo de Dios - Warner Bros. Discovery (LATAM)