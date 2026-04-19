Premios India Catalina: lista completa de los ganadores de la edición 2026

La edición 2026 de los Premios India Catalina volvió a reunir a las principales figuras de la industria audiovisual colombiana en una noche cargada de emoción, reconocimiento y talento.
Desde el emblemático escenario en Cartagena, la ceremonia celebró lo mejor de la televisión, las plataformas digitales y las nuevas narrativas, destacando las producciones y artistas que marcaron el último año con propuestas innovadoras y de alto impacto.
En una noche en la que no faltaron los discursos conmovedores, las sorpresas y los momentos virales, varias producciones se consolidaron como las grandes ganadoras, mientras que nuevos nombres comenzaron a abrirse camino con fuerza en la escena nacional.
SEMANA está presente en Cartagena en los Premios India Catalina 2026, durante su edición número 42. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/tJhIUXMnF7— Revista Semana (@RevistaSemana) April 18, 2026
Esta es la lista completa de los ganadores de la edición número 42 de los galadones:
Grupo ficción
Mejor Serie de Ficción
• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
Mejor Miniserie o Serie Corta
• Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime
Mejor Dirección de Ficción
• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor de Reparto
• Juan Pablo Urrego - Delirio - TIS Studios/Netflix
Por su actuación en “Delirio”, Paola Turbay ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto y así reaccionó en la tarima al recibir su galardón. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kUBR4YLjsE— Revista Semana (@RevistaSemana) April 19, 2026
Actriz o Actor revelación del año
• Juliana García - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
Mejor Libreto de Ficción
• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
Mejor Actriz Protagónica
• Carmen Villalobos - La Huésped - CMO Studios/Netflix
Mejor Actor Protagónico
• Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
Mejor Actriz de Reparto
• Paola Turbay - Delirio - TIS Studios/Netflix
Por su actuación en “Delirio”, Paola Turbay ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto y así reaccionó en la tarima al recibir su galardón. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kUBR4YLjsE— Revista Semana (@RevistaSemana) April 19, 2026
Grupo: documental, periodístico y deportivo
Mejor Documental
• Chiribiquete - Señal Colombia RTVC
Mejor Serie Documental
• Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia
Mejor Noticiero Nacional
• Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.
Mejor Noticiero Regional o Local
• Citynoticias – CityTV.
Mejor Presentador(a) de noticias
• María Fernanda Navia - Noticias UNO – NTC Televisión/Cablenoticias.
Mejor Producción Periodística
El Espejo - Temporada 1: El cine sana - Corporaci√≥n audiovisual El Espejo/RTVC Play
Mejor Producción Deportiva
• Terreno de Juego - Telecafé
Mejor Presentador(a) de Deportes
• María Fernanda Reyes - Citynoticias – CityTV
Mejor Producción de inclusión social (Con el apoyo de Coca Cola)
• Origen Divergente - Viento en Popa/Telepacífico
Mejor Producción de canal comunitario
• La Vorágine de José Eustasio - Liga Comunitaria de Televidente del Pital/Abre Cámara MinTIC
Grupo: variedades, reality, comedia y musical
Mejor Producción de Variedades
• Bravíssimo – CityTV
Mejor Presentador(a) de Variedades
• Marcelo Cezán - Bravíssimo - CityTV
Mejor Reality o Concurso
• Fanpesinos 2 - Internacional de Medios SAS/Canal Trece
Mejor Producción de Comedia
• Betty La Fea - La Historia continua S2 - Estudios RCN/Amazon Prime
Mejor Producción Musical
• Armenia - Canal Trece
Mejor Video Musical
• La María - Diego Cáceres y Nidia Góngora - Pivote Films Bogotá Fashion Films
Grupo: infantil, juvenil, universitario y animación
Mejor Producción Infantil
• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia
Mejor Producción Juvenil
• La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
Mejor Talento Infantil y/o Juvenil
• Majo Vargas - La Cuarta Sur - Pilar Fernández Manager Producciones SAS/Abre Cámara MinTIC/Canal TRO
Mejor Producción de Animación
• Dapinty: Una Aventura Musicolor T2 - Pomperipossa Studios/SILVERWOLF Studios/Señal Colombia
Mejor Actuación de Voz
• Nara Gutierrez - Guardianes Salvavidas . AC Visual/Canal Trece
Mejor Producción Universitaria
• Bollo Tres Puntá: Herencia Mamatoquera- Universidad Magdalena/Canal Zoom
Grupo: categorías técnicas
Mejor Edición de ficción
• Alejandro Norenha - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Dirección de Fotografía de ficción
• Diego Forero y Sergio García - La Vorágine - Quinto Color/Telecafé
Mejor Diseño de Producción de ficción (Antes Mejor Dirección de Arte)
• Rosario Lozano, Jonny Torres, Miller Vargas - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Diseño de Vestuario
• Rosita Cabal - La Vorágine- Quinto Color/Telecafé
Mejor Musicalización de ficción
• Manuel J. Gordillo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
Mejor Diseño Sonoro de ficción
• Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín, Luis Ernesto Ortiz - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
Mejor Edición de no ficción
• Felipe Prieto, Angel Ruiz, Maicon Martelo - Un país que no he visto - Ministerio de Comercio Industria y Turismo - FONTUR/Tornus Agency
Mejor Director de fotografía de no ficción
• Oscar Darío Jiménez Escrucería y Liberman Arango - Navegantes T1 - Buenavidafilms/Señal Colombia RTVC
Mejor Diseño de Producción de no Ficción (Antes Mejor dirección de arte de no ficción).
• José Varón - Contracorriente - Telepacifico
Mejor Musicalización de no ficción
• Froyber Maya y Julio Cortés - Salseando Ando - La Cuadra Visual/ Telepacifico
Mejor Diseño Sonoro de no ficción
• Daniela Gómez Vanegas - Las Voces de la Tierra - Televisión UNAL - Universidad Nacional de Colombia
Mejor Contenido Bajo Producción Sostenible
• Estado de Fuga 1986 - AG Studios / Netflix
Grupo: digital, transmedia y marca
Mejor Producción Transmedia
• Colombia es una Maravilla - OGA Producciones
Mejor Vodcast Conversacional -
• Vamos pa Eso - Fragore Studio
Mejor Vodcast Temático
• Microdosis de Amor Propio - Katherin Porto
Mejor Contenido Audiovisual de Marca / Branded Contet
• La Calle del Mensajero - Inter Rapidísimo
Mejor Spot Publicitario
• Fichaje Nacional - Akira Cine
Grupo: favoritos del público
Producción de Ficción Favorita del Público
• La Vorágine - Quinto Color / Telecafé
Actriz Favorita del Público
• Carmen Villalobos - La Húesped - Netflix
Actor Favorito del Público
• Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3 - Caracol Televisión / Netflix
Noticiero Favorito del Público
• RTVC Noticias - Señal Colombia
Vodcast Favorito del Público
• Más Allá del Silencio con Rafael Poveda - Rafael Televisión S.A.S
Producción de Variedades Favorito del Público
• Ñan vs. Ñam: Batalla en la cocina - Cámara Televisión / Warner Bross Discovery
Presentador Favorito del Público
• Sara Uribe - Somos Café - Sede TV S.A.S / Telecafé
Mejor Creador de Contenido Digital
• Emiro Navarro
“Gracias a mi mamá, a mi familia. A todos los que me dieron la espalda también”, dijo Emiro Navarro al ganar como Mejor Creador de Contenido Digital en los Premios India Catalina. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5gr0CCxRyl— Revista Semana (@RevistaSemana) April 19, 2026
Grupo: Iberoamericana
Mejor Serie Iberoamericana de Ficción
• Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)
Mejor Serie de ficción vertical
• Chamado Na Madrugada - Idilio TV
Mejor Serie de ficción web
• Rumbos Cruzados - Dirty Kitchen/Banco Mundial
Mejor corto o short vertical
Los Propios - Telemedellín (Colombia)
Mejor actriz iberoamericana de ficción
• Paulina Dávila - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)
Mejor actor iberoamericano de ficción
• Pablo Cruz - Chespirito: Sin Querer Queriendo – Warner Bros. Discovery/HBO Max (México)
Mejor serie documental iberoamericano
• Marcial Maciel: El Lobo de Dios - Warner Bros. Discovery (LATAM)