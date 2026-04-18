Flavia Dos Santos habló en SEMANA previo a los India Catalina; se refirió a su rol y a la serie colombiana que la conquistó

SEMANA ya está instalada en Cartagena cubriendo todo lo que pasa alrededor de los Premios India Catalina, uno de los eventos más importantes de la televisión colombiana.

El ambiente en la ciudad es de fiesta, con figuras del entretenimiento, productores y talentos reuniéndose para celebrar lo mejor de la industria. Desde este medio, seguimos de cerca cada detalle previo a la esperada gala.

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Antes de que arranque la ceremonia, SEMANA conversó con Flavia dos Santos, quien este año asume el rol de presentadora oficial del evento.

Durante la charla, Flavia contó cómo vive la experiencia de ser una de las host de la premiación y lo que significa para ella estar en ese escenario.

“Estoy emocionada, feliz, feliz. Para mí es un honor tan grande, tan grande que cuando me llamaron, no lo podía creer. Entonces, para mí de verdad está siendo una experiencia única y estoy muy agradecida”, añadió inicialmente.

También se refirió a algunas de las producciones que más le han llamado la atención y que, según dijo, están entre sus favoritas en esta edición.

“Adoro todos los documentales, hay documentales impresionantes que están nominados, hay un documental sobre América Latina que recomiendo mucho, hay un documental sobre los niños en Perú que también recomiendo; en fin, es que todo es tan bueno, tan bueno que es difícil decir cuál me gustó más”, señaló.

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Haciendo énfasis en su país, la presentadora de esta edición número 42 destacó algunas de las producciones de Brasil.

“Uy, es que está nominada una brasileña que me gusta mucho, que recomiendo a todos, de Tremembé, que es una historia real. Entonces, yo también recomiendo, es una ficción, no, bioficción, es verdad y ficción, pero yo recomiendo mucho ver a Tremembé”, agregó.

Por último, Flavia Dos Santos se refirió a las producciones colombianas que están nominadas en los Premios India Catalina y concluyó:

“De las colombianas, yo creo que Delirio fue una de las que más me tocó porque habla de salud mental y para mí fue muy interesante la forma con que pusieron el tema de salud mental en Delirio”.