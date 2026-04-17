¿Cómo ver en directo la gala de los Premios India Catalina 2026? Así podrá seguir la transmisión desde Cartagena

La industria audiovisual colombiana se prepara para una de sus noches más importantes. La edición número 42 de los Premios India Catalina 2026 se realizará en Cartagena y podrá verse en vivo a través de Teleantioquia, canal que llevará todos los detalles de este evento que cada año reúne a las figuras más destacadas de la televisión y los contenidos digitales.

42 Premios India Catalina de la Industria: estos son los nominados en categorías de alto interés

La ceremonia tendrá lugar en la emblemática Plaza de la Aduana, un escenario cargado de historia que se convierte en punto de encuentro para artistas, directores, periodistas y creadores.

La transmisión estará dividida en dos momentos clave: una antesala que comenzará a las 4:00 de la tarde y la gala principal programada para las 8:30 de la noche.

Premios India Catalina. Foto: Cortesía Ficci

De esta manera, los televidentes podrán seguir de cerca tanto la llegada de invitados como la entrega de los galardones.

Los Premios India Catalina son considerados uno de los reconocimientos más relevantes del sector audiovisual en Colombia e Iberoamérica. A lo largo de más de cuatro décadas, han servido como plataforma para destacar producciones que marcan tendencia y reflejan los cambios en la forma de contar historias.

En esta edición, el enfoque continúa siendo el mismo: resaltar el talento, la creatividad y la evolución de los contenidos.

El evento se desarrolla en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena, lo que refuerza su importancia dentro del calendario cultural del país.

Además de premiar a lo mejor del año, la ceremonia se ha convertido en una vitrina para mostrar nuevas narrativas y el impacto de la industria en el público.

Entre las producciones destacadas se encuentra “Cosiaca”, que compite en varias categorías, incluyendo mejor miniserie o serie corta. También figuran nombres reconocidos como John Alex Toro y Ramiro Meneses en categorías de actuación.

La serie Cosiaca está entre las nominadas a los premios India Catalina. Foto: Teleantioquia.

Para quienes quieran seguir la ceremonia, la transmisión estará disponible en la señal de Teleantioquia y, como es habitual, también contará con presencia en plataformas digitales y redes sociales, lo que permitirá a los usuarios interactuar en tiempo real.

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Con esta nueva edición, los Premios India Catalina 2026 reafirman su papel como un escenario clave para visibilizar el talento colombiano y mostrar la transformación de una industria que sigue creciendo y adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual.